En la CGT, Alberto homenajeó a Perón y destacó la creación de 1.200.000 empleos formales

Finalmente la CGT fue escenario de un nuevo homenaje a Juan Domingo Perón. Con organización del Partido Justicialista y la presencia del presidente Alberto Fernández como único orador, dirigentes sindicales, funcionarios y militantes sociales colmaron el salón Felipe Vallese de la central obrera para conmemorar el 48 aniversario del fallecimiento del líder y creador del movimiento justicialista.

Acompañado por los cotitulares de la central Héctor Daer y Carlos Acuña (Pablo Moyano estuvo ausente por encontrarse en la provincia del Chaco por actividades gremiales), Fernández realzó la figura y obra de Perón y destacó la defensa del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo tras la pandemia.

“La Argentina creció más de un 10 por ciento y creamos más de 1,2 millones de empleos formales”, dijo el primer mandatario; y concluyó: “Cuando nos preguntamos qué hicimos: hicimos mucho en cada rincón de la Argentina”, sostuvo en defensa de la política económica y laboral de los ministros Martín Guzmán y Claudio Moroni.

🎙️ «Perón hizo la mayor revolución social que el país recuerda. El sindicalismo, la protección laboral, las vacaciones pagas y la jubilación son logros suyos». El presidente @alferdez en el acto homenaje a Juan Domingo Perón del @p_justicialista, a 48 años de su fallecimiento. pic.twitter.com/Aincn5WN3T — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) July 1, 2022

Con citas permanentes a Perón, Alberto disparó dardos contra la vicepresidenta Cristian Fernández de Kirchner. Llamó a la unidad y a convocar el encuentro y al diálogo entre los distintos sectores para atravesar la crisis económica actual.

“El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Convencer es una tarea mucho más ardua, pero es más segura”, sentenció el jefe de Estado.

Y agregó: “Perón convenció a millones de argentinos que hasta el día de hoy lo sienten vivo, nunca necesitó de una lapicera. Me parece que tenemos que recordar todas esas enseñanzas que fueron importantes”.

También ocupó parte del discurso en defender a los movimientos sociales, criticados por la exmandataria días atrás. “Cuando digo primero los últimos, digo primero la gente, la producción, apoyar al que invierte y no especula, al que da trabajo, al que está en situación de pobreza, reconocer que hay una economía naciente, no conocida hasta el tiempo de hoy, que es la economía popular, y que tenemos que darle vida porque si no la vamos a dejar al margen”, comenzó.

Y cerró: “Esta no es una discusión de planes sociales, es una realidad, es un mundo que así como vivió la revolución industrial, que trajo muchas crisis, la revolución digital está trayendo nuevas crisis, y nosotros tenemos que atenderlas. Y el modo de atenderlas no es desamparando a los que esa revolución está dejando al margen. Y abrazarlos es reconocerlos como actores de la sociedad que son”.

Entre los dirigentes sindicales que se hicieron presentes en la CGT, además de Daer y Acuña, se destacaron Hugo Moyano, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Jorge Sola, Antonio Caló, Rodolfo Daer, Sergio Romero, Cristian Jerónimo, Pablo Flores y Roberto Solari, entre otros.