En la Costa esperan una importante demanda de alquileres con subas en torno al 40% – Télam

Se reactiva el turismo y se espera una gran temporada en la Costa Atlntica.

Los alquileres en los principales puntos tursticos de la Costa Atlntica tendrn en la prxima temporada valores un 40% por encima de la temporada anterior y las inmobiliarias esperan que haya un importante nivel de ocupacin debido a las mejores perspectivas en la situacin sanitaria.

«Tuvimos que adelantarnos con los precios porque haba muchsimos pedidos de informacin; para la prxima temporada proponemos un aumento de 40% respecto del ao pasado», dijo a Tlam el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Pblicos de Mar del Plata, Miguel ngel Donsini.

De acuerdo con informacin del consejo directivo de la entidad, los alquileres temporarios para el verano 2021/2022 tendrn valores locativos sugeridos con un incremento de 40% en relacin a los del ao pasado.

Si bien no suele ser uniforme el incremento en todos los puntos tursticos, el aumento previsto por la cmara inmobiliaria marplatense suele ser una referencia de los dems distritos, debido a que la denominada Ciudad Feliz sigue siendo uno de los principales destinos del verano argentino para los que eligen veranear en el mar.

Segn lo analizado en reuniones con propietarios y matriculados, el Colegio sugiere los valores quincenales orientativos de los distintos departamentos con las variaciones que podrn tener segn calidad, estado, ubicacin y zona que incluyen servicios para los inmuebles ubicados en Mar del Plata.

Para la primera quincena de enero, en el caso de departamentos de 1 ambiente, para 2/3 personas, los precios comienzan en $ 33.000; departamentos de 2 ambientes, para 3/4 personas, desde $ 42.000; departamentos de 3 ambientes, para 5/6 personas, desde $50.000; y chalets de 3 ambientes desde $ 60.000.

Asimismo, para diciembre y marzo se sugiere un 30% menos y para febrero un 20% menos de los valores de enero.

Los colegiados y colegiadas efectuaron varios encuentros virtuales, en los cuales tasaron de manera estimativa los valores locativos de las unidades ms solicitadas y que se presume sern pedidas por los locadores en los contratos de locacin por temporada de verano.

Donsini seal que «con un 45% de paritarias y una estimacin de 52% inflacin para el ao, nos marcaba que un incremento de 40% en los alquileres estara dentro de una lgica de aumentos».

«Esos precios son los que se proponen, luego el mercado que es una oferta y demanda, es el que termina de fijar el valor final», agreg.

En este contexto, afirm que el fin de semana extra largo del 12 de octubre ser un termmetro para ver cul ser la tendencia para el verano: «Es muy importante el fin de semana extra largo porque va a marcar la bisagra de como va a venir la temporada».

Detall que las reservas para ese fin de semana estn cercanas al 70% y habr que ver lo que ocurre en «la hotelera, que es la que va a marcar la tendencia general».

(Foto: Diego Izquierdo).

En cuanto al nivel de oferta de propiedades en la Costa, dijo que la oferta «es similar» a aos anteriores, con la caracterstica de que «la venta esta paralizada y muchas de esas propiedades de alta gama son las que se han volcado al mercado temporario con unidades nuevas e interesantes».

Por otra parte, Donsini proyect que en el verano vacacionar en la Costa Atlntica podra ser una de las opciones ms elegidas porque «hay un temor que es grande en la gente de viajar al exterior y que aparezca una variante de coronavirus y luego no poder volver, o que me pase algo afuera y no es lo mismo que estn en el pas».

Otro aspecto que movilizar el turismo en el pas es el programa PreViaje que lanz el Gobierno nacional y que el ministro de Turismo, Matas Lammens, dijo das atrs que «ha superado nuestras expectativas» dado que «en dos semanas se vendi el 40% ms que todo el ao pasado».

Seal que «a modo de ejemplo, son 750 mil personas las que ya usaron el programa este ao, cuando en 2020 haban sido 600 mil y todava nos quedan tres meses de venta», con lo cual vaticin que el pas tendr una temporada de verano «muy por encima de los valores histricos».

«Lo que est sucediendo con este programa en todo el pas nos sorprende hasta a nosotros mismos. Tenemos una expectativa enorme y lo mismo le sucede con los operadores privados», remarc Lammens.