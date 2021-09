“En la justicia de nuestra provincia hay una deuda histórica con las mujeres” – NCN

La diputada provincial del Frente de Todos, Mónica Saso en diálogo con Crónica se refirió al proyecto de paridad de género para el Superior Tribunal de Justicia que presentó en la Legislatura. Algo crítica, la legisladora lamentó que la iniciativa no haya tenido tratamiento en el recinto legislativo, y advirtió que seguirá insistiendo para que sea aprobado. “Nuestra intención es que se concrete la paridad e igualdad de las mujeres en el acceso a los cargos de mayor importancia dentro de la justicia”, sostuvo.

En junio del año pasado, en la Legislatura empezaba a tejerse un proyecto de inclusión para las mujeres, un proyecto que buscaría saldar una vieja deuda que el Poder Judicial tiene con las abogadas de la provincia. Desde hace mucho tiempo, se busca que en el Superior Tribunal de Justicia haya ministras. Son varios los sectores que reclaman por este tema, y hasta el momento, el pedido no ha tenido éxito. Mónica Saso, diputada por el Frente de Todos, presentó el 26 de junio de 2020 un proyecto de paridad de género. Concretamente, lo que plantea la iniciativa es una modificación de la Ley V-152, para que en los pliegos que eleve el gobernador a la Legislatura, se incluyan necesariamente los nombres de postulantes mujeres. Se busca que haya paridad, es decir, igualdad. La Constitución del Chubut marca que el STJ se compone de seis ministros. De aprobarse este proyecto de ley, debería haber tres ministros y tres ministras.

“Esta iniciativa es un proyecto colectivo que veníamos trabajando hace mucho tiempo con diferentes sectores. En un primer momento, trabajamos con el equipo de la senadora Nancy González, también con la Asociación de Mujeres Juezas delegación Chubut, con la doctora Patricia Reyes y la doctora Marcela Pérez Bogado. Además, siguieron sumándose más sectores a lo largo y a lo ancho de la provincia, y también del país. Siempre decimos que la equidad y la igualdad la estamos planteando en todos los sectores, y particularmente, en la justicia de nuestra provincia lo que vemos es que hay una deuda histórica”, señaló Saso a este diario.

La legisladora recalcó que en varias oportunidades pudo haberse debatido el proyecto de ley, pero por diferentes inconvenientes esto no sucedió. En el medio, apareció la campaña “sin mujeres no hay justicia”, y el debate en la Legislatura siguió profundizándose, enriqueciendo todavía más la iniciativa. Una vez que llegó la pandemia, el tema perdió relevancia y recién volvió a escena en las últimas semanas. Casualmente, el gobernador Mariano Arcioni envió recientemente los pliegos para ocupar tres de los cuatro lugares libres del Superior Tribunal de Justicia. Los candidatos propuestos por el Ejecutivo fueron Daniel Báez, Ricardo Napolitani y Silvia Bustos. Más allá de que existieron irregularidades en el proceso y los pliegos fueron devueltos, lo que llamó la atención fue la inclusión de solamente una mujer para ocupar el cargo de ministra.

“El gobernador no contempló la paridad de género, y en parte, por eso fue que la presidenta de nuestro bloque pidió el retiro de los pliegos, sumando también el apoyo de las diputadas (Leila) Lloyd Jones y (Tatiana) Goic. Concretamente, el proyecto de ley de paridad de género que presentamos contempla una reforma a la Ley V-152, que establece las facultades que tiene el gobernador para enviar los pliegos a la Legislatura, y los requisitos que deben cumplir los postulantes. Nuestra intención es que se concrete la paridad e igualdad de las mujeres en el acceso a los cargos de mayor importancia dentro de la justicia. Además, planteamos que en esta oportunidad solo debe haber candidatas mujeres”.

El planteo de Saso tiene un fuerte respaldo y tiene que ver con que, además de Mario Vivas y Alejandro Panizzi (los únicos dos ministros del Superior Tribunal), dentro de la judicatura hay otros dos integrantes: Jorge Miquelarena (Procurador de la provincia) y Sebastián Daroca (Defensor General). Entonces, quedarían cuatro cargos por cubrir. Si se respetara la paridad de género, el gobierno debería enviar cuatro pliegos con nombres de mujeres.

“Pareciera ser que las mujeres tienen que tener un doble currículum”

En otro tramo de la entrevista con este diario, Mónica Saso expresó duras críticas por la no inclusión de las mujeres en los cargos de más jerarquía dentro de la justicia. “No quiero que el proyecto se minimice en una cuestión de números y porcentajes; lo que hay que entender es que tenemos que cumplir con la paridad y la igualdad de género”, señaló.

“Nosotros, los diputados y diputadas, como representantes del pueblo de Chubut tenemos una responsabilidad, que es hacer cumplir la ley. Los temas que sean de interés provincial y del país, que sean para beneficio de todos y todas, hay que debatirlos. Aquel que quiera decir ‘paridad sí, o paridad no’, que se exprese a tal fin. Pero me parece que nos tenemos que hacer cargo de ciertas cosas”, expresó la diputada del Frente de Todos.

No minimizar el proyecto

La legisladora del justicialismo dijo, respecto a su proyecto de paridad de género, que la intención no es que se minimice, bajo ningún punto de vista, y dio a entender que va mucho más allá de simples números. “No quiero que el proyecto se minimice en una cuestión de números y porcentajes; lo que hay que entender es que tenemos que cumplir con la paridad y la igualdad de género en la integración del Superior Tribunal. Cuando aparece la palabra mujeres y se debaten estas cuestiones, de inmediato se piensa en la idea de idoneidad. Pareciera ser que las mujeres tienen que tener un doble currículum, que tenemos que demostrar nuestra capacidad para ocupar un puesto de estas características. Nosotras no somos una amenaza, simplemente luchamos por el lugar que merecemos”.

“Me da la impresión de que el oficialismo no quiere escuchar, no quiere debatir, y además no tiene argumentos. No les interesa hablar sobre beneficios o temas importantes para toda la provincia. Este es un tema muy importante; hemos tenido el apoyo de muchas organizaciones, de distintos Concejos Deliberantes de la provincia. Todavía no logramos remover los obstáculos históricos que implantó el patriarcado. Vamos a volver a insistir con este proyecto, de eso que no le quepa la menor duda a nadie. Leímos que el proyecto perdió estado parlamentario, y esto no es así, sigue en comisiones. Lo que esperamos es que este año sea ley, y que los próximos pliegos para el Superior Tribunal que se envíen cuenten con la debida paridad e igualdad de género, porque estamos reclamando algo que merecemos”, sostuvo la diputada provincial.