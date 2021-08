“En la UTA no hay paritarias ni existe la democracia sindical”

La gestión de Roberto Fernández al frente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sigue sumando críticas. Los sectores opositores vienen sumando adhesiones y cada vez son más los trabajadores que se animan a levantar la voz para exigir un cambio.

El fuerte deterioro del salario y la mala prestación de la obra social son una constante en los reclamos de los choferes colectiveros, que agitan una revolución en el sindicato. El apuntado siempre es Fernández, que conduce el gremio desde 2008.

Si bien en el último año tomó relevancia pública el sector opositor encabezado por Miguel Bustinduy, existe otro armado denominado Agrupación Combativa de Trabajadores UTA Federal que es liderado por Ricardo Ríos, un dirigente con extensa trayectoria gremial en el sindicato.

Ríos comenzó a organizar su espacio siete año atrás siempre con la intención de presentar una lista para disputar el poder a Fernández. Nunca logró participar en las elecciones.

En 2018 impulsó la Lista Roja, que terminó siendo impugnada por la Junta Electoral. La medida fue judicializada y el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 44 ordenó la suspensión de las elecciones por violar la garantía de libertad sindical.

La Justicia suspendió las elecciones de autoridades de la UTA

Finalmente, Fernández logró su cometido: fue reelecto como secretario general hasta 2023 con lista única. “Desde 1984 la UTA no permite que los trabajadores, tanto activos y pasivos, armemos una lista opositora. Nosotros somos los primeros que los enfrentamos”, asegura Ríos, ex delegado congresal.

En diálogo con Mundo Gremial, el impulsor de la Lista Roja afirma que el estatuto del gremio es “proscriptivo” e impide la democracia sindical. Y explica: “para conformar una lista opositora tenés que tener como mínimo un mandato como delegado. Eso se llama poder gremial. ¿Y quién tiene el poder gremial? La conducción de la UTA y no lo trabajadores. Porque los delegados no responden a los trabajdores, responden a UTA. Por eso los trabajadores no pueden armar una lista opositora”.

Por las elecciones de 2018, al día de la fecha continúa abierto un expediente en el Ministerio de Trabajo (Ex-2021-56198205-APN-DGD#MT) por un cuestionamiento a la escasa cantidad de veedores de la cartera laboral en los comicios. Además iniciaron procesos administrativos que pueden llegar a complicar a Fernández.

“Estoy limpio nunca lucré ni participé en actos de corrupción, por eso los trabajadores vinieron a buscarme para que encabezara la lucha gremial. De la única manera que vamos a terminar con la corrupción de UTA es a través de un acto electoral. Nosotros no participa de ninguna movilización ni de ningún acto de violencia. Fuimos a la Justicia que nos siguió pidiendo pruebas, fuimos a la Cámara 2da, pero no podemos comprar jueces como ellos”, enfatiza Ríos.

“Somos el único sector opositor que puede terminar con la impunidad”

Roberto Fernández asumió en el gremio en 2008 tras el alejamiento del histórico líder Juan Manuel “El Bocha” Palacios, que había estado al frente de la organización durante 22 años.

Ríos recuerda su cercanía con Palacios y se vanagloria por su participación en el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), la corriente interna de la CGT que enfrentó al gobierno menemista en la década del 90.

“Fernández sube a la secretaría general violando el estatuto. Esto no es una escalera, con la salida de Palacios tendría que haber subido el primer vocal titular. Él era adjunto no tenía que asumir. Violaron el estatuto”, sentencia el dirigente gremial.

Y asegura que la Lista Roja es la única con condiciones de ser oposición real. En ese marcó disparó críticas al espacio de Bustinduy, que “cuando presentaron lista no aguantaron ni veinte días en la Justicia porque ellos fueron a gritar elecciones libres, pero no se puede gritar elecciones libre porque hay un estatuto”.

El referente de la Lista Roja sostiene que Bustinduy responde al Grupo Dota “que quiere quedar con el gremio”. “Miguel Bustinduy y Dota son lo mismo. Este grupo empresario viene por la monopolización y el monotributismo, la regionalización de salarios y la monoconducción. Nosotros intentamos que eso no suceda. Acá hay un plan de que toda la clase trabajadora argentina pase a ser monotributista y esa es la única forma que puede recaudar”, agrega.

—¿Dialogarían con Bustinduy para armar un frente electoral?, —consultó este portal.

—Nos hemos reunido, pero el Grupo Dota no quiere opositores, quieren quedarse con el gremio. Bustinduy admite que el único está en condiciones de recuperar el gremio soy yo, él estuvo 26 años al lado de Fernández, vio muchas cosas que no van y no hizo nada.

Hoy se estima que serían en 60 y 70 mil los trabajadores habilitados para votar en una futuro elección, aunque no existen certezas sobre el número “porque al padrón lo tiene UTA”, se queja Ríos.

“No hay paritarias en la UTA”

Otra fuerte crítica de la Lista Roja a Fernández es por la falta de recomposición salarial y el deterioro del poder adquisitivo del salario. Según Ríos, la actual gestión “usa una ley que no corresponde” para negociar acuerdos con la parte empresaria.

“Fernández usa la Ley 14786 (Conflictos del Trabajo) que habla de un conflicto laboral donde el funcionario público puede retrotraer y aplicar la conciliación obligatoria. Pero para una reactivación salarial se debe utilizar la ley de paritarias 14250 (de Convenios Colectivos de Trabajo). Eso la UTA no lo hace y de esa forma le saca la posibilidad a los trabajadores de hacer reclamos”, explica el dirigente.

Y agrega: “Hacen acuerdos y no todos son remunerativos. El empleado perdió poder adquisitivo y hoy tenemos sueldos por debajo de la línea de pobreza. Un inicial de larga distancia cobra 46.000 pesos de salario conformado, en mano queda en 30 y pico. Todos los acuerdos son no remunerativos, por eso decimos que no hay paritarias en nuestra actividad”.

—¿No hay paritarias en la UTA? —replicó Mundo Gremial.

—Los colectiveros no estamos teniendo paritarias. Solo nos dan sumas no remunerativas que no van incorporadas al básico, y esto pasa en todas las ramas de la actividad. -cerró el sindicalista opositor.