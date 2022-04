En la Vigilia de Pascua, Francisco pidió ‘gestos de paz’ en medio de ‘los horrores de la guerra’

El papa Francisco pidió este sábado «gestos de paz» en medio de «los horrores de la guerra», al participar de la Vigilia de Pascua en la Basílica de San Pedro, en la que el pontífice leyó la homilía pero no presidió la ceremonia para limitar los movimientos de su rodilla derecha, en donde arrastra un dolor hace semanas.

En su homilía, el pontífice pidió llevar los ejemplos de Jesús «a la vida cotidiana: con gestos de paz en este tiempo marcado por los horrores de la guerra».

«Con obras de reconciliación en las relaciones rotas y de compasión hacia los necesitados; con acciones de justicia en medio de las desigualdades y de verdad en medio de las mentiras. Y, sobre todo, con obras de amor y de fraternidad», agregó Francisco en el mensaje que leyó en la Basílica vaticana durante la ceremonia, que fue presidida por el cardenal Giovanni Battista Re.

«Muchos escritores han evocado la belleza de las noches, iluminadas por las estrellas. Las noches de la guerra, en cambio, están surcadas por luminosas estelas de muerte», criticó Jorge Bergoglio al leer su homilía frente a unos 5.500 fieles, según estimaciones del Vaticano.

Antes de la celebración, Francisco se reunió «brevemente» con el alcalde de la ciudad ucraniana de Melitopol, Ivan Fedorov, y con tres parlamentarios del país, informó a Télam el vocero papal Matteo Bruni.

Fedorov y los parlamentarios había acompañado al embajador ucraniano ante la Santa Sede, Andrii Yurash, a un encuentro con el secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, para mostrar el «aprecio» de su país por la decisión de la Santa Sede de cambiar un texto que se leyó en el Vía Crucis del viernes que tenía referencias al conflicto que habían generado críticas de Kiev.

En particular, Ucrania se había molestado porque una mujer ucraniana y una rusa, que llevaron juntas la cruz en una de las estaciones, iban a leer un largo texto con referencias a la guerra y a la reconciliación entre los pueblos de las dos naciones.

GreatMeeting today: Secr.of State Card. P.Parolin &mayor of occupied nowMelitopol IvanFedorov +3parliamentarians MariaMezentseva, OlenaKhomenko, RustemUmerov. Besides presenting many details ofWar we expressed appreciation forChanges in yesterday’s CrossRoad afterRequests from🇺🇦 pic.twitter.com/Yhmx9sp7uI

