En los primeros días de junio se lanzará una canasta de 120 productos a precios congelados – Télam

El Gobierno est en negociaciones avanzadas con grandes empresas de consumo masivo, para lanzar en los primeros das de junio una canasta de 120 productos bsicos a precios congelados, que se sumar a las distintas medidas impulsadas para garantizar el acceso a los alimentos a precios accesibles.

La nueva lista en la que trabaja la Secretara de Comercio Interior comprende a 120 productos de la canasta bsica, que incluyen alimentos, bebidas y productos de higiene personal, y tendr precios congelados por seis meses.

A medida que se cierran los detalles con las empresas que participarn -que forman parte de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal)-, se espera que la canasta sea anunciada antes de que concluya el acuerdo de Precios Mximos, el prximo 8 de junio.

Una de las novedades ser que los precios acordados estarn impresos en los envases y, a diferencia de Precios Cuidados y Precios Mximos que son canastas que los consumidores pueden conseguir en cadenas de supermercados de todo el pas, ahora el objetivo es que esta canasta est disponible tambin en los comercios de cercana o barriales.

De acuerdo con informacin oficial, esta iniciativa tiene varios puntos clave: el primero es que la canasta sea acotada, con menos de la cuarta parte de productos que Precios Cuidados, pero no por eso menos representativa del consumo local y bsico.

El segundo aspecto central es que llegue a los comercios de cercana como almacenes, autoservicios, chinos, y de ese modo se garantice la distribucin al comercio de barrio.

En tercer lugar, se trabaja sobre un listado que tendr precios congelados por 180 das; y el cuarto eje -que dar visibilidad al acuerdo- es que el precio est impreso en la etiqueta, de modo que no se generen distorsiones y se respete el programa.

En cuanto a la condicin de que el producto lleve el precio en la etiqueta, en un principio las empresas plantearon dificultades de costos y tiempos de implementacin, pero finalmente la negociacin avanz en ese sentido que para el Gobierno es una de las condiciones centrales del programa.

Por otra parte, en la ltima semana se avanz en la implementacin de la Ley de Gndolas, y entr en vigencia la obligatoriedad para los supermercados de sealizar en la gndola el producto de menor valor de cada categora.

De acuerdo con las recorridas que viene realizando Comercio Interior en las ltimas semanas, esta sealizacin con una cartelera destacada del producto de menor precio por unidad de medida ya empez a verse en las gndolas.

Segn el inciso C) del artculo 7 de la Ley de Gndolas, los productos ms baratos por unidad en cada gndola deben estar a altura equidistante entre el primer y el ltimo estante, y el valor no puede ser de “carcter transitorio”, lo que significa que no puede surgir de ofertas, bonificaciones o descuentos de cualquier tipo.

A su vez, el producto ms barato deber estar exhibido con cartelera perpendicular a la gndola que indique la leyenda de “MENOR PRECIO por unidad de medida. Ley 27.545”.

El objetivo de esta medida es profundizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Gndolas, robusteciendo la competencia y dando mayor transparencia a la comercializacin de determinados productos para el beneficio de las consumidoras y consumidores.

Asimismo, a travs de un acuerdo con asociaciones empresarias de la industria lctea se ampli la oferta de productos lcteos en el programa Precios Cuidados, por lo que se sumarn en junio 32 nuevos productos de ese rubro.

El acuerdo apunta a incrementar progresivamente los volmenes de produccin y sumar nuevas marcas y lneas de productos al programa Precios Cuidados que, a partir del 1 de junio, tendr un impacto significativo en el abastecimiento de lcteos en el mercado domstico. De este modo, la canasta de Precios Cuidados se incrementar en un 45%, y quedar con 97 productos lcteos y un total de 702 tems.

Se reforzar la oferta de leche refrigerada, se robustecern en un 80% las opciones de mercado de leches no refrigeradas, la leche en polvo multiplicar por siete la oferta en el programa y los quesos la duplicarn en todas las variedades, al tiempo que crecer un 148% la oferta de quesos blandos.

Tres lcteos de alto consumo en el ltimo ao y medio: dulce de leche, manteca y crema.

Otros tres productos lcteos que presentaron un alto nivel de consumo durante el ltimo ao y medio son el dulce de leche, la manteca y la crema, que a partir del acuerdo incrementarn su participacin en Precios Cuidados en un 354%, 203% y 133%, respectivamente.

La implementacin y consolidacin de estos acuerdos contribuye al objetivo de avanzar en una salida progresiva, ordenada y sustentable del programa Precios Mximos.

Por el momento, Precios Mximos est vigente hasta el prximo 8 de junio y en su ltima actualizacin se decidi deslistar 36 categoras de alimentos, artculos de higiene, perfumera y limpieza.Se quit de la lista 36 categoras que incluyen aceite de oliva, tostadas y grisines, edulcorantes, milanesas de soja, tapas de empanadas y tartas, leche infantil y queso rallado, entre otros.