En los próximos días maestros santiagueños cobrarán el fondo salarial compensatorio

Más de cinco mil docentes santiagueños cobrarán en los próximos días el fondo salarial compensatorio, por decisión del gobernador de la provincia Gerardo Zamora.

El gobierno nacional accedió a desembolsar los fondos correspondientes que le habían sido negados a la provincia por el entonces presidente Mauricio Macri, lo que generó un fuerte reclamo por parte del gobierno provincial.

Segun fuentes nacionales, se trata del fondo compensador para aquellos docentes que a partir del cargo testigo de maestro de grado no llegaban al piso salarial que actualmente es de $20.250. Por lo que estarán cobrando en los próximos días la diferencia correspondiente, por planilla complementaria.

El Ministerio de Educación de la provincia realizó la solicitud a la cartera Nacional de los fondos necesarios para abonar el compensador que deberán percibir aproximadamente 5.100 docentes de la provincia, correspondiente al mes de agosto.

Las gestiones se iniciaron con motivo del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil dispuesto en la última reunión de la Mesa del Salario para ser implementado en tres tramos y a los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 52 del año 2018.

“Esta norma dispone que el Salario Mínimo Docente del cargo testigo de maestro de grado sin antigüedad y sus equivalentes en horas cátedras, no podrá ser inferior al 20% por encima del Salario Mínimo, Vital y Móvil. En aquellos casos que, por docente y a partir de los cargos referidos, no se alcanzara la suma dispuesta, el Gobierno nacional deberá compensar el monto faltante que será abonado con carácter de no remunerativo y no bonificable”, se explicó en ese entonces en un comunicado de prensa oficial.

El gobierno nacional durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri nunca accedió a girar los fondos correspondientes, a lo que sí accedió la actual gestión del presidente Alberto Fernández, luego de receptar favorablemente el reclamo de las autoridades provinciales.