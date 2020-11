En los últimos cinco meses se anunciaron y realizaron inversiones por más de US$ 10.000 millones – Télam

“Estamos reactivando muchos fabricantes nacionales que fueron desplazados por importaciones.

Unas 60 empresas de distintos sectores de la economía anunciaron y realizaron inversiones por más de US$ 10.000 millones en los últimos cinco meses, con lo que ratificaron sus planes de producción en el país.

“Es un escenario económico donde muchos sectores están proyectando inversiones. Se van a ver muchos anuncios en las próximas semanas”, adelantó este martes el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a FM La Patriada.

El ministerio que conduce Kulfas dio a conocer ayer un documento donde subrayó que “en las últimas semanas se instaló en la agenda pública la idea de que Argentina estaría sufriendo un supuesto ‘éxodo’ de empresas, producto de las políticas anti-inversión supuestamente vigentes en el país”.

“Si bien el escenario global y local es complejo, y a pesar del mito del ‘éxodo’, lo cierto es que hay empresas que siguen apostando por el país y anunciando inversiones todas las semanas”, puntualizó el informe.

Por su parte, Kulfas aseguró hoy que el Gobierno tiene “un plan muy activo en la industria automotriz”, que el mes pasado ratificó las inversiones programadas para este año y el próximo por US$ 5.000 millones.

“Estamos llegando a acuerdos que permiten anunciar inversiones para el período 2020/2021”, subrayó el ministro sobre el sector automotor.

También destacó que se están “reactivando muchos fabricantes nacionales que fueron desplazados por importaciones”.

No obstante, el ministro indicó que la realidad es “compleja” en el marco de una “crisis internacional compleja, con caída del 12% en la economía de países europeos”.

“Hay un núcleo de empresas muy golpeadas, como las aerolíneas. Luego hay algunas empresas que tomaron decisiones de reestructuración, como fue el caso de Glovo. Y otras son reestructuraciones empresarias”, explicó Kulfas.

Remarcó que “lejos del éxodo, se han registrado, por lo menos, 35 anuncios de inversiones industriales”, que junto con varios desembolsos ya concretados en estos meses, superan las 60 compañías con planes de ampliar su producción en el país.

El análisis elaborado por el ministerio señaló que “una mirada más profunda y rigurosa muestra que sí hubo éxodo de empresas en Argentina−sea por retiro o por cierre− durante el período 2015-2019”.

Indicó que “producto de equivocadas políticas macroeconómicas y nulas políticas productivas, el país sufrió tres años de recesión sin que mediara pandemia alguna”.

Así destacó que “entre 2015 y 2019 lamentablemente cerraron o se fueron empresas de todos los tamaños: pequeñas, medianas y grandes”.

“En total, y de acuerdo a datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), son más de 25.000 las empresas que dejaron de existir en Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019”, precisó el reporte.

Subrayó que “no se veía tamaña destrucción empresarial desde la crisis de 2001-2002”, y puntualizó que “este proceso de destrucción del tejido productivo se produjo en simultáneo con un insostenible incremento de la deuda externa, que terminó por volverse impagable en 2019”.

En cambio, puso de relieve que “el Gobierno actual reestructuró con éxito la mencionada deuda, regenerando condiciones para la inversión futura”.

Los principales anuncios y concreciones de inversiones desde junio a esta parte en el país fueron los de la minera Lundin, por US$ 3.000 millones; la petrolera Raizen, por US$ 715 millones; otra minera, Barrick, por US$ 600 millones; y un grupo de empresas del sector textil, de indumentaria y calzado, por US$ 350 millones.

También de las automotrices PSA, por US$ 320 millones; General Motors, US$ 300 millones; Volkswagen, US$ 150 millones; y Nissan, US$ 130 millones; y la agroexportadora Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), por US$ 143 millones.