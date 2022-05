En medio de falta de gasoil, Schiaretti brinda aliento a biocombustibles

El gobernador señaló: “En Córdoba defendemos los biocombustibles y queremos una ley que contemple mayor mezcla para utilizarlo cada vez más como corresponde”. Y agregó: “Vamos a continuar bregando por eso, porque es la manera de cuidar la ecología, el futuro y de cuidar el trabajo de los cordobeses y los argentinos”.

Es que la nueva ley de biocombustibles que impulsó el Gobierno nacional el año pasado redujo el corte de biodiésel de 10% a 5%, con la posibilidad de llevarlo a 3%. Se trata del porcentaje que se mezcla en los combustibles tradicionales, y que en las provincias productoras lo circunscriben a una puja con el sector petrolero. A diferencia del bioetanol elaborado con caña -con epicentro en Tucumán- que mantuvo el corte en 12%, el biodiésel elaborado principamente con maíz asentado en la región centro vio reducir sus márgenes.

Así, Schiaretti planteó construir 20 plantas para autoconsumo de biocombustible. “Vamos a darle la posibilidad a los productores, a las empresas, a todos los sectores de la economía cordobesa que pasen al autoconsumo de biodiesel”, expresó.

https://twitter.com/JSchiaretti/status/1531674546977198080 Vamos a darle la posibilidad a los productores, a las empresas, a todos los sectores de la economía de pasar al autoconsumo de #biodiesel. Significa ahorro, cuidar la ecología y cambiar el paradigma en cuanto a los combustibles que se utilizan en Argentina y en nuestra Córdoba. https://t.co/KHQZLNVyoW — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) May 31, 2022

“El autonconsumo también puede ser en el marco de la asociatividad: es decir, que alguien construya o adquiera una planta y que otros asociándose a través de contratos provean materia prima, como soja o aceite de soja, y se lleven biocombustibles. No sólo aquellos que producen para su flota”, dijo a Ámbito Sergio Mansur, secretario de Biocombustibles y Energías Renovables de de Córdoba.

Durante la jornada se presentaron los avances del programa de Autoconsumo de Biodiesel 100% (BIOCBA) y el programa para bioetanol Beta E85, que tienen como fin incrementar el uso de biocombustibles y consolidar la producción provincial.

Al respecto, Schiaretti sostuvo que “la provincia tiene un potencial fenomenal de desarrollo de los biocombustibles”. “Producimos el 33% del maíz de Argentina, somos el sexto productor del mundo, y el segundo productor de soja del país. Tenemos que actuar coordinadamente e ir planteando los pasos necesarios para que vayamos sustituyendo la utilización de los combustibles fósiles por un combustible que contamina menos y que nos permite generar más empleo”, dijo. Otros distritos clave en la producción de biodiésel son Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos.

Por su parte, el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, sostuvo: “Nuestra provincia tiene numerosas potencialidades bioeconómicas”. Aquí hay mucha gente con experiencia en biocombustibles y motores a combustión. La idea es aprovechar todas las instancias para interactuar e interiorizarnos de las acciones que llevan a cabo distintos sectores de nuestra provincia y el país”.

Por su parte, Oreste Berta, empresario cordobés de reconocida trayectoria en el sector automotor y en el automovilismo deportivo, señaló que están llevanco a cabo ensayos para que un motor tradicional, que no está calibrado para un combustible que no sea fósil, funcione correctamente y no tenga ningún problema. “Tenemos la capacidad de Oreste Berta y tenemos la decisión del Gobierno Provincial de migrar toda la flota en el menor tiempo posible”, afirmó Schiaretti.

Flex

En el marco de los anuncios de la construcción de 20 plantas de biocombustibles, el gobernador cordobés también se refirió a una cuestión por la que batallan desde la sombras en las provincias productoras de biocombustibles en las cámaras automotrices y productivas: que el parque automotor nacional incluya motores flex, que se fabrican en el país pero para exportar principalmente a Brasil, donde sí están permitidos.

“Queremos una ley que contemple mayor mezcla en las naftas para utilizar cada vez más el biocombustible. Y también que se autoricen los motores flex en el país, porque los fabricamos en una planta automotriz de Córdoba para exportar, pero en Argentina no se pueden usar”, mencionó el mandatario cordobés en el evento .

En los hechos, también distritos productores de biocombustibles como Santa Fe o Tucumán -ambos con plantas automotrices como las de General Motors o Scania-, suelen predicar la incompatibilidad de exportar a Brasil vehículos flex y que no se puedan utilizar en el país por las normativas vigentes.

En Brasil, los vehículos con propulsores que pueden funcionar sólo con biocombustibles fueron lanzados en 2003 y actualmente dominan las ventas en ese mercado.