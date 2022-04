En medio de la interna, el oficialismo busca destrabar el debate de proyectos que fomenten la producción y el trabajo

El gobierno espera oficializar a más tardar el jueves próximo la conformación de las nuevas comisiones en la Cámara de Diputados que le permitan proponer una agenda de producción y trabajo e intentar movilizar proyectos paralizados como electromovilidad, producción de cannabis medicinal y cáñamo y el fomento a la actividad automotriz.

Empero, el problema del oficialismo no solo radica en que no hay acuerdo con la oposición en la definición de los temas sino que dentro de la propia coalición oficial no parecería haber coincidencia en una agenda común de trabajo. Cristina Kirchner, se sabe, está más orientada a dar empuje a su denominada “agenda judicial” con temas como la conformación del Consejo de la Magistratura o una ampliación de los miembros de la Corte Suprema.

Sergio Massa, el otro referente del Frente de Todos, ya anticipó que apuesta a salir de la interna que agita a la coalición oficial y, en cambio, propone una agenda de leyes destinadas a fomentar la inversión y el empleo.

Congreso 2022: Massa pide agilizar leyes que promuevan inversión y empleo

Cerca del jefe de la Cámara de Diputados confirmaron que entre y miércoles y el jueves próximo serían oficializadas varias comisiones de la cámara baja. Entre ellas Industria, que tendría al entrerriano Marcelo Cassaretto como presidente, y a Victoria Tolosa Paz, como vice.

Casaretto es cercano a la Casa Rosada e intentará activar las iniciativas vinculadas a la producción, que Alberto Fernández incluyó en las sesiones extraordinarias y que nunca han sido discutidas en el Parlamento. El viernes pasado el legislador se reunió con el ministro Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), factótum de la agenda productiva del Ejecutivo, que busca destrabar normativas que, a su entender, confirmarían el sendero de crecimiento industrial.

Para Alberto Fernández resulta fundamental aprobar las leyes devenidas del Consejo Económico y Social, como cannabis medicinal y producción de cáñamo, la de electromovilidad, el fomento de la industria automotriz –que surgió de un diálogo fluido entre el Smata y las cámaras empresarias-y el de compre argentino, que busca priorizar a los empresarios argentinos que venden al estado.