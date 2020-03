El secretario general de la CGT, Héctor Daer, utilizó su cuenta de la red social Twitter para aclarar una situación que generó polémica durante la jornada del lunes.

Es que luego de una entrevista brindada a El Destape Radio, el dirigente quedó en el centro de la escena por un supuesto aval de la CGT para rebajar salarios.

Daer fue apuntado por avalar un recorte en los salarios de los trabajadores en medio de la pandemia por coronavirus.

Horas después de la charla con el periodista Roberto Navarro y de la publicación de un artículo en el portal El Destape, el sindicalista de la sanidad salió a aclarar la situación.

“En ningún momento la CGT pensó en bajar salarios, y jamás estará de acuerdo con algo semejante, sea el contexto que sea“, afirmó.

Y cerró: “Lo que hay que establecer son parámetros generales para aquellos casos que no están asistiendo a trabajar, para que no quede a decisión individual del empleador y para que el trabajador no se vea perjudicado”.

