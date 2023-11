En octubre el déficit comercial fue de US$454 millones

Foto: archivo.

El intercambio comercial durante octubre dejó un déficit de US$ 454 millones, contra el superávit de US$ 1.883 millones de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La recaudación por exportaciones bajó 32,4 % para alcanzar los US$ 5.385 millones, al tiempo que las importaciones retrocedieron 3,9 % para ubicarse en US$ 5.839 millones.

Entre enero y octubre, el intercambio comercial ha dejado un resultado negativo de US$ 7.396 millones, lo que revirtió la ganancia de US$ 4.462 millones de igual período del año pasado.

Las importaciones acumuladas en los primeros diez meses de 2023 alcanzaron un nivel de US$ 64.000 millones y representan el segundo registro más alto de los últimos cinco años para el mismo período, de acuerdo con datos preliminares del Gobierno.

La información fue destacada por el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y por el vicepresidente del Banco Argentino de Desarrollo (BICE), Raúl Sánchez.

El monto de las importaciones sólo fue superado por los US$ 70.738 millones de enero-octubre de 2022 y es mayor a todos los registros de los años previos para períodos similares: US$ 51.201 millones en 2021, US$ 34.385 millones en 2020 (por el impacto de la pandemia de coronavirus en el comercio internacional), US$ 42.583 millones en 2019 y US$ 57.203 millones en 2018.

La información fue puesta de relieve por De Mendiguren, quien valoró «la decisión de (el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria) Sergio Massa» de no recortar el nivel de importaciones para «sostener contra viento y marea el nivel de actividad».

En cuanto al resultado del intercambio comercial, dijo que se está «superando la peor sequía en décadas. Nos quitó un cuarto de nuestras exportaciones».

«Con todo, las importaciones están en su segundo mayor registro en cinco años», subrayó De Mendiguren en un posteo de X (antes Twitter).

Durante el mes pasado, las exportaciones tuvieron una caída del 32,4% para sumar US$ 5.385 producto de un retroceso del 11.1% en los precios y del 23,9% en las cantidades.

Esta merma, tanto en valores como en volumen exportado, se reprodujo al interior de todos los rubos, ya sea productos primarios, manufacturas de origen industrial, de origen agropecuario, o combustible y energía.

En octubre, la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja registró un superávit de US$ 902 millones, lo que representó una merma de US$1.758 millones al mismo mes del 2022 debido a que las ventas disminuyeron US$ 1.612 millones, mientras que las compras al exterior aumentaron US$ 145 millones.

En el sector automotriz la balanza comercial dejó un saldo negativo de US$ 265 millones, que acrecentó el déficit de US$ 32 millones de octubre del año pasado. Las ventas al exterior disminuyeron US$ 132 millones al tiempo que las compras aumentaron US$ 101 millones, en la comparación interanual.

Por su parte, el intercambio en el sector de combustibles, aceites y ceras minerales; y otros, quedó con un saldo positivo de US$ 181 millones, y de esta manera amplió el superávit de US$ 110 millones de octubre del 2022.Las ventas totales de este rubro cayeron US$ 39 millones pero las importaciones retrocedieron US$ 110 millones.