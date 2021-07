En períodos electorales suele haber algunas turbulencias especulativas

Por otro lado, consideró que los dirigentes de la oposición que forman parte de Juntos por el Cambio debería expresar lo que para ellos sería “una negociación responsable” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri por u$s44.000 millones.

“En este momento, y más cuando estamos entrando en un período electoral y algunos dirigentes y algunas dirigentes del gobierno anterior ya han anunciado candidaturas, bueno en la ciudad la ex gobernadora, que se expresen respecto a qué interpretan ellos que debería ser una negociación responsable para Argentina de cara al Fondo”, dijo Cuattromo en el Programa “Todo este ruido” de Radio Provincia.

Para el titular de la entidad bancaria “el gobierno nacional, nuestro presidente, el ministro de economía, han sido claros respecto a la vocación que tenemos como gobierno de dialogar y llevar a buen puerto toda la conversación con el FMI pero haciendo mucho énfasis en las condiciones de inicio que tuvo este crédito”.

Y evaluó: “No es menor que fue un crédito de un monto históricamente alto hasta para los parámetros del fondo. Se aprobó de una forma que ha llamado la atención no solo en Argentina sino en todo el mundo y entonces creemos que un diálogo maduro y responsable de todas las partes implica tomar en cuenta ese punto de partida a la hora de encarar la negociación que el ministro está llevando adelante con mucha responsabilidad”.

Asimismo, resaltó que “es importante que en un diálogo democrático, y más si vamos a una elección donde este tema va a estar en agenda, que quienes tomaron el crédito con la liviandad que lo tomaron también expliquen cómo se van a posicionar porque este gobierno tiene vocación democrática y ha expresado que cualquier acuerdo va a tener que pasar por el Congreso”.

Respecto a los plazos de pago, que el Gobierno busca llevar a 10 años, Cuattromo opinó que “tiene que haber una compresión de todas las partes respecto de los términos del acuerdo”.

“Yo no estoy llevando la letra chica de lo que se está conversando, en eso confiamos en el ministro Martín Guzmán, pero me parece importante que esta pregunta también la responda la oposición, porque el diálogo va a ir al Congreso en cualquier escenario y nosotros necesitamos saber, la sociedad necesita saber, cómo se va a posicionar el espacio que tomó el crédito, con la liviandad que lo tomó y que hasta ahora no está expresándose sobre que entienden que es una negociación responsable”.