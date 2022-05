en qué quieren gastarse su nueva fortuna

El pasado martes 10 de mayo, media Europa estaba en vilo ante el sorteo de Euromillones. Se ponía un juego un bote histórico, el segundo más alto de la historia: 215 millones de euros.

En efecto, hubo un acertante que se embolsó el bote. En concreto, se trata de una pareja británica para los que la vida ha cambiado para siempre. Joe Thwaite, de 49 años, es un ingeniero de ventas de comunicaciones de Gloucester. Su esposa Jess, de 44 años, es peluquera y dirige un salón con su hermana. Llevan casados 11 años y tienen dos hijos en edad escolar.

Tal y como recoge The Sun, Joe reveló cómo fue el día que le cambió la vida: comenzó con normalidad, ya que se levantó a su hora habitual de las 5:15 de la mañana para sacar a los perros.

Revisó sus correos electrónicos y encontró un mensaje del organismo nacional de loterías de Reino Unido, informándole de una victoria récord (en su país): 184 millones de libras esterlinas (215 millones de euros).

Joe no despertó a su esposa a las 5, sino que esperó a que sonara la alarma antes de decírselo. El nuevo millonario dijo: «Lo busqué y vi que habíamos ganado. Vi cuánto y no supe qué hacer. No podía volver a dormirme, no quería despertar a Jess, así que me quedé allí por lo que pareció una eternidad».

«Pasé un tiempo buscando una casa sin límite de presupuesto, ¡lo cual fue una novedad!», admitió el ingeniero.

«La victoria nos da tiempo para soñar, que no habíamos tenido antes», dijo por su parte Jess, quien explicó que quieren concentrarse en crear recuerdos para sus dos hijos en lugar de compras materialistas. Eso sí, ya han hecho su primera compra: han cambiado el mobiliario de su habitación y ya han hecho una fiesta con familiares y seres queridos.

Joe ya ha dejado el trabajo y a corto plazo, sus deseos no son excesivamente ambiciosos: «Me encantaría ver al Gloucester de rugby o a la selección de Inglaterra en vivo con los niños, porque en realidad solo hemos podido verlos en la televisión».