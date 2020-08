En reunión caliente, Comisión Bicameral de Ministerio Público citó a la fiscal de la Causa Correo – NCN

En reunión de Bicameral de Ministerio Público Fiscal, el oficialismo avanzó en los pedidos de juicio politico y los giró a la comisión encargada de evaluarlos en Diputados. El procurador interino Eduardo Casal se excusó por la pandemia y no respondió los requerimientos de información elevados por los legisladores.

En un tenso debate de comisión, donde el oficialismo pidió mayor tiempo para quel jefe de fiscales pueda defendeser, el Frente de Todos apuntó contra el procurador interino y elevó los pedidos de juicio politico a la comisión correspondiente. «El procurador Casal nos habla de un exiguo plazo para poder requerir con las solicitudes de esta comisión», dijo el oficialista Rodolfo Tailhade en la primera de las intervenciones de legisladores.

«No hay razón por la cual desde julio del 2019 a la fecha, el procurador general interino Eduardo Casal no haya presentado un expediente tan sensible como lo es la decisión de desplazar al fiscal Juan Pedro Zoni», agregó Tailhade.

Por su parte, la diputada Vanesa Siley afirmó que «la fiscal Boquin viene recibiendo un claro hostigamiento que data desde abril de 2018. Inconsistencias en su custodia, llamadas, robos en su auto. Y este hostigamiento termina con un sumario», dijo.

En este sentido, amplió: «El Congreso no puede permitir esa persecución y le manifestamos a la víctima nuestra preocupación. Debemos citar a la fiscal Boquin de manera urgente. Nuestro sistema de normas para la protección a las mujeres se ha robustecido en estos años: apliquémoslas».

Por su parte, desde la oposición el presidente de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, afirmó que «en el procedimiento disciplinario contra Boquin, de los siete denunciantes seis son mujeres. Está denunciada por maltrato y mobbing laboral y tenemos que tener mucho cuidado con estos temas», apuntó el bonaerense.

Por último, la senadora radical Silvia Elias de Pérez señaló que «acá veo una persecución y eso me preocupa. El tiempo que nos está pidiendo el procurador es razonable, no entiendo el motivo por el cual no deberíamos otorgarlo», sentenció.