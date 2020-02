En sesión extraordinaria del Senado, oficialismo logró aprobar Ley de Góndolas

Votación en el Senado, NA.

El Senado aprobó esta noche sin votos negativos la Ley de Góndolas que fija un tope del 30 por ciento del espacio destinado por los supermercados para productos de la misma marca.

La iniciativa fue aprobada con 56 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, correspondientes a Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), Eduardo Costa, Martín Lousteau y Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio).

El proyecto había sido impulsado por la diputada Elisa Carrió durante la gestión de Juntos por el Cambio pero el Frente de Todos lo recogió este año a pedido del Gobierno y avanzó con su aprobación en Diputados y ahora en el Senado.

Además de fijar un tope del 30 por ciento del espacio por marca en las góndolas, la nueva norma establece que los supermercados deben ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por estantería.

También dispone que en góndolas y locaciones virtuales deberá reservarse un 25% del espacio disponible para productos elaborados por micros y pequeñas empresas nacionales.

También, este viernes, el Senado aprobó el pliego de Marisa Graham como Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La votación, que tuvo lugar luego de los discursos a favor y en contra de la nominación de Graham, culminó con 47 votos afirmativos y 21 negativos.

Seguidamente, la vicepresidenta Cristina Kirchner le tomó juramento a la flamante funcionaria, que estaba presente en el recinto siguiendo el desarrollo de la sesión extraordinaria.