En su primera parada en Europa, Alberto Fernández se reúne con el papa Francisco

Alberto Fernández y papa Francisco.

El presidente Alberto Fernández se reúne con el Papa Francisco en la Biblioteca del Vaticano, siendo el hambre y la marginalidad los principales temas a tratar en el encuentro, según confirmó el primer mandatario.

“Los temas que nos preocupan son la pobreza, la marginación. El Santo Padre está preocupado por esas cosas. Muchos argentinos están viviendo una situación de crisis y el Papa está preocupado por eso”, remarcó Alberto Fernández en un breve contacto con la prensa en Roma.

Luego de su paso por la Santa Sede, Fernández tiene previsto para el lunes reuniones con el primer ministro y el presidente de Italia, Giuseppe Conte y Sergio Matarella, respectivamente.

Ese mismo día partirá hacia Berlín para mantener la primera reunión bilateral con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, cuyo apoyo también espera cosechar para respaldar el planteo argentino de renegociación de la deuda.

La gira europea también le depara a Alberto Fernández visitas a Madrid para encontrarse con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con el Rey Felipe VI, así como también a París, para reunirse el martes 5 con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien coincidió días atrás en el acto por el aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau que se realizaron en Jerusalén.