En su última misa en el país, Francisco pidió cristianos abiertos al diálogo y la solidaridad – Télam

En su ltima misa en Eslovaquia, Francisco pidi cristianos abiertos al dilogo y la solidaridad

El papa Francisco pidi este mircoles cristianos abiertos al dilogo y a la solidaridad al celebrar la ltima misa de su gira de cuatro das por Eslovaquia ante casi 50.000 fieles.

“No se trata de ser hostiles al mundo, sino signos de contradiccin en el mundo”, plante el pontfice ante la multitud que particip de la misa celebrada en el santuario de Sastin, a 70 kilmetros de la capital Bratislava.

El Papa pidi a los cerca de 50.000 fieles presentes que calcularon los organizadores “una fe que no se queda en lo abstracto, sino que penetra en la carne y nos hace solidarios con quien pasa necesidad””

En su homila, el Papa pidi as “cristianos que saben mostrar con su vida la belleza del Evangelio, que son tejedores de dilogo all donde las posiciones se endurecen, que hacen resplandecer la vida fraterna all donde a menudo en la sociedad hay divisin y hostilidad, que difunden el buen perfume de la acogida y de la solidaridad all donde los egosmos personales y colectivos predominan con frecuencia, que protegen y cuidan la vida donde reinan lgicas de muerte”.

El pedido de un cristianismo abierto al dilogo y la acogida de inmigrantes fue una constante de la visita del Papa, en medio de las tensiones entre le Vaticano y algunos lderes cristianos conservadores del centro de Europa, como el hngaro Viktor Orban, que se amparan en la religin para justificar sus mensajes xenfobos y homfonos.

Papa retornar desde Bratislava hacia Roma a las 13.45.

La misa de este mircoles, da feriado en Eslovaquia por la denominada “Virgen Dolorosa” a la que est dedicada el santuario, es la ltima actividad del pontfice en el pas, al que lleg el domingo tras un breve paso por Budapest acompaado por Tlam como nico medio latinoamericano a bordo del avin papal.

Entre los presentes, Pavol, residente del rea de Surian, plante a Tlam su “alegra por ver al papa Francisco en vivo, aos despus de haber asistido a la celebracin de Juan Pablo II en 1995”, durante la primera visita del Papa polaco al pas.

Iveta, de la regin de Bnovce, lleg a las 2 de la maana, horas despus de la apertura de puertas de las 22, y dese que “todo lo que ha generado el Papa ayude a cambiar algo” en el pas.

Con el pas en las puertas de una nueva ola de coronavirus, la autoridades dispusieron el ingreso solo a personas vacunadas, recuperadas de la Covid-19 o con un test negativo.

Tras la misa, el Papa retornar desde Bratislava hacia Roma a las 13.45, donde aterrizar en el aeropuerto Ciampino a las 15.30 locales (10.30 de Argentina).