En su visita a Beijing, Yellen defendió una ‘competencia sana’ entre China y EEUU

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, defendió este viernes en Beijing una «competencia sana» con China y recordó que era «prácticamente imposible» disociar ambas economías, a pesar de las tensiones comerciales entre las dos primeras potencias mundiales.

«Deseamos una competencia económica sana, no la ley del más fuerte, con un conjunto de reglas equitativas, que puedan beneficiar a ambos países», declaró Yellen en Beijing durante un encuentro con el primer ministro chino, Li Qiang.

Li afirmó a su vez que su país vio «un arco iris» cuando llegó Yellen al aeropuerto este jueves, en el primer viaje de la estadounidense a China desde que asumió el cargo en 2021.

«Creo que esto se puede aplicar también a la relación EEUU-China: después de experimentar una época de vientos y lluvias, seguramente podemos ver un arco iris», dijo.

La visita de Yellen, de cuatro días, se produce en un momento en que algunos políticos de su país llaman a reducir la dependencia de Washington con el gigante asiático.

La secretaria del Tesoro recordó que «una desvinculación de las dos mayores economías del mundo sería desestabilizadora para la economía mundial» y pidió que los «desacuerdos» no deteriorasen las relaciones mutuas.

En los años recientes, las disputas entre ambas potencias abarcaron numerosos asuntos, desde los controles a las exportaciones a los derechos humanos o la seguridad nacional.

Janet Yellen

La visita de Yellen se enmarca en el intento de Estados Unidos de estabilizar las relaciones y mejorar las comunicaciones entre ambas potencias.

«Yellen parece un integrante más realista de la administración Biden», dijo a la agencia de noticias AFP Tao Wenzhao, de la Academia China de Ciencias Sociales.

En un comunicado de tono optimista, el Ministerio de Finanzas de China dijo que la visita serviría «para fortalecer la comunicación y los intercambios entre los dos países».

«La naturaleza de las relaciones económicas y comerciales China-EEUU es mutuamente beneficiosa. No hay ganadores en una guerra comercial o en ‘desacoplar y romper las cadenas'» de suministro, afirmó.

Yellen inició su agenda con una «significativa conversación» con su antiguo homólogo, el ex viceprimer ministro Liu He, y una reunión con el gobernador saliente del banco central de China, Yi Gang, dijo un responsable del Tesoro.

«Discutieron las perspectivas económicas globales, así como las perspectivas económicas respectivas de Estados Unidos y China», indicó.

La misma fuente había advertido el jueves que Washington no esperaba avances concretos en los próximos días, pero que confiaba en mantener conversaciones productivas para futuros intercambios.

«Este viaje presenta una oportunidad para comunicarnos y evitar malentendidos», dijo Yellen en un tuit tras su llegada a Beijing.

I am glad to be in Beijing to meet with Chinese officials and business leaders. We seek a healthy economic competition that benefits American workers and firms and to collaborate on global challenges,

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) July 6, 2023