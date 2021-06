En tono de campaña, Alberto defendió su gestión y respaldó la pauta salarial del 45%

El Congreso de la Asociación Bancaria no sólo sirvió para revalidar la revisión paritaria que logró un aumento del 45% con la firma “testigo” de Alberto Fernández sino también para que el jefe de estado ofreciera fuertes definiciones políticas en tono de campaña y el gobernador Axel Kicillof confirmara el envío un proyecto a la Legislatura bonaerense para recuperar derechos para los trabajadores del Banco Provincia “conculcados” durante la administración de María Eugenia Vidal.

Desde esta mañana y hasta el próximo viernes se celebra el XLVIIIº Congreso Nacional Bancario bajo el lema “Unidos por el Trabajo” y en la apertura el jefe sindical Sergio Palazzo compartió escenario con el Presidente y el gobernador Kicillof.

“Pude estampar mi firma en el acuerdo paritario entre los banqueros y los bancarios. Nos preocupa mucho que los trabajadores tengan más derechos. Eso es lo que más me importa, que el sueldo no se retrase respecto de la inflación y que le ganen, porque ya se atrasaron muchos años. Me da una enorme tranquilidad”, sostuvo Alberto Fernández al reiterar esta estrategia del oficialismo para apuntalar el consumo y que, alza inflacionaria mediante, ha jubilado la pauta salarial del 34% impulsada a comienzos de año.

El pasado martes La Bancaria y las cuatro cámaras del sector acordaron en el ministerio de Trabajo que a la actualización del 2,1% autorizada en enero sobre los haberes de 2020 y a su «base resultante» se le adicione una mejora del 43%, por lo que en los hechos, se acercará a la nueva pauta del 45% con la que están cerrando distintas actividades. Además, los trabajadores percibirán antes del 6 de noviembre, Día del Bancario, un mínimo de $100 mil pesos en concepto del histórico bono por ese día no laborable.

En el comienzo del acto, Palazzo dio un fuerte respaldo al oficialismo de cara a los comicios legislativos. “No somos un sindicato tibio, ni amarillo. No le escapamos a la responsabilidad. Tenemos posición política, no es lo mismo para nosotros que gobierne el neoliberalismo a que gobierne uno nacional, popular y plural, donde todas las expresiones tienen lugar. Estamos próximos a un proceso electoral, por eso, quiero decirle Presidente, que cuente con nosotros porque nos sentimos parte de este gobierno. Vamos a defender con uñas y dientes y a rajatabla la gestión del presidente, de la vicepresidenta y del gobernador. Queremos seguir teniendo y sosteniendo un gobierno que le hace bien a los trabajadores”, enfatizó.

El jefe de estado, a diferencia de eventos anteriores, eligió el tono proselitista para atacar duro al ex presidente Mauricio Macri y a la ex gobernadora Vidal. “No podemos olvidarnos de nada. No podemos olvidarnos de una gobernadora que se jactaba de no inaugurar hospitales y que decía que abríamos universidades para gente pobre que nunca iba a poder llegar a ellas. Y no es bueno olvidar que hubo un ministro del Interior que dejó sin inaugurar 15 mil casas que los argentinos necesitaban porque no quería que esa casa se adjudicara a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner”, dijo el primer mandatario.

En este sentido, recordó que “el FMI decidió apoyar a los países que sufren la pandemia con un préstamo de 50 mil millones de dólares y a la Argentina de Macri le dio un préstamo de 57 mil millones de dólares y le hizo un daño incalculable. Dense cuenta del despropósito del crédito que nos dieron. No hay que olvidarse de estas cosas”, puntualizó.

Por su parte, el gobernador Kicillof hizo referencia al trabajo conjunto que llevaron a cabo con La Bancaria para consensuar un proyecto de ley que enviarán en breve a la Legislatura. Según Palazzo, el mismo tiene como objetivos devolver “derechos conculcados durante la gestión de Vidal” al mando de la Provincia. En 2017 la entonces gobernadora modificó el régimen previsional de los trabajadores del BAPRO, entre otras enmiendas.