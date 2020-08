En un día se triplicaron a 91 los casos en Santiago – MundoPolítico

La jornada del domingo cerró con una cifra récord de casos positivos de Covid-19 en todo el territorio provincial.

De acuerdo al informe emitido por el Ministerio de Salud, este domingo 16 se procesaron 366 muestras de las cuales se confirmaron 91 casos positivos. De todos ellos, 54 corresponden a las ciudades Capital y Banda y el resto en el interior de la provincia: ocho de El Bobadal, 16 de Las Termas de Río Hondo y 13 de Nueva Esperanza. Por su parte, en Suncho Corral, Fernández y San Pedro de Guasayán no se registraron nuevos casos positivos.

En base a estas cifras, actualmente hay 329 casos activos y 42 recuperados.

También se brindaron los siguientes datos:

-Hasta la fecha finalizaron el aislamiento preventivo obligatorio 1927 personas

-Se encuentran en seguimiento epidemiológico 22 santiagueños con antecedente de viaje.

-Cinco pacientes positivos se encuentran en Unidad de Terapia Intensiva (UTI), de los cuales ninguno se encuentra con Asistencia respiratoria Mecánica (ARM); y seis pacientes internados en sala común.

-Hay 7536 casos descartados a la fecha.

-Se descartaron 253 contactos de caso confirmado.

Reflexión

Al darse a conocer este informe, el gobernador Gerardo Zamora recordó que “la única herramienta que tenemos es la prevención, con todos y cada uno de los santiagueños actuando con responsabilidad”.

El primer mandatario realizó un “nuevo y último pedido” a la población: “a los jóvenes o los no tan jóvenes que creen que nunca se van a enfermar, los que piensan que es una simple gripe, los que creen que hay otras cosas más importantes y también a los que no les importa nada …. se está haciendo un esfuerzo muy grande para evitar que se propague el virus, eso incluye muchos sacrificios personales y económicos de una inmensa mayoría de la población santiagueña. Actuar en contrario no es algo sin consecuencias o sanción alguna para quienes actúen sin la responsabilidad que está pandemia nos está imponiendo”.

Resaltó que “no es un delito contagiarse y nadie debe ser estigmatizado por ello, al contrario, pero sí es un delito tipificado en el Código Penal violar las medidas preventivas que imponen las normas y protocolos vigentes sobre esta cuestión, porque esas conductas ponen en peligro la salud y la vida de los demás. A esta altura y viendo lo qué pasa en todo el mundo, que nadie diga que no sabe lo que tiene que hacer”.

“Ruego a Dios que nos ilumine y nos guíe en este momento, y en todo lo que aún resta, hasta que podamos superar esta pandemia”, finalizó.