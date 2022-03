En un discurso ante el Capitolio, Zelenski apeló al 11-S para pedir ayuda a EEUU contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, volvió a pedir a Occidente y en particular a Estados Unidos una zona de exclusión aérea para poder contrarrestar la invasión rusa, durante un inusual y dramático discurso en tono de súplica ante el Congreso norteamericano por videoconferencia en el que comparó lo que ocurre en su país con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Zelenski, quien recibió una ovación de pie de los legisladores, comparó la guerra lanzada por Moscú en Ucrania con el 11-S y el ataque de la aviación japonesa contra la base de Pearl Harbor en 1941.

«Nuestro país vive un 11 de septiembre desde hace tres semanas», sentenció el mandatario ucraniano, quien exigió que «se haga más» por Ucrania, que, enumeró, ya suma «103 niños asesinados».

«Los necesitamos ahora», suplicó.

«Recuerden Pearl Harbor, recuerden el 11 de septiembre. Han sido atacados desde el cielo, y nosotros también hemos sido atacados desde el cielo durante tres semanas», recordó, estableciendo comparaciones con históricos ataques en suelo estadounidense.

«Necesitamos una zona de exclusión aérea», insistió en su continuo pero fallido reclamo a la Unión Europea y al mundo para frenar la arremetida aérea de Rusia sobre las ciudades ucranianas, una postura rechazada porque arriesga la posibilidad de que se expanda la guerra.

«Necesitamos una zona de exclusión aérea sobre Ucrania o necesitamos aviones, saben que existen, esos aviones existen. Dicen ‘tengo un sueño’, pero puedo decirles ‘tengo una necesidad’, para proteger nuestros cielos», reclamó.

Join Members of Congress and me at the U.S. Capitol as we hear a virtual address by @ZelenskyyUa and convey our unwavering support for the people of Ukraine as they face Putin’s cruel and diabolical aggression and bravely defend democracy. https://t.co/5OE4GfFDIp

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 16, 2022