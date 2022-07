La ministra de Economía, Silvina Batakis, mantuvo una reunión virtual con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que ambas coincidieron en seguir trabajando en forma conjunta para promover la estabilidad macroeconómica en un sendero de crecimiento.

“En un marco de confianza, mantuvimos una conversación fructífera con Georgieva y esperamos continuar teniendo un diálogo positivo”, sostuvo Batakis en un comunicado de prensa.

De la conversación -la primera que mantienen Batakis y Georgieva- participó también -por el lado argentino- el director Ejecutivo por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos.

En tanto, del lado del organismo multilateral estuvieron el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, y la subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath.

Kristalina Georgieva. Foto: archivo.

Minutos antes, a través sus cuentas en redes sociales, la titular del FMI dijo que la comunicación que mantuvo con la nueva ministra de Economía fue «muy buena» y que confía en «continuar nuestra constructiva colaboración» para lograr los objetivos.

«Muy buena llamada con la ministra Silvina Batakis hoy para hablar sobre la implementación del programa de Argentina. Esperamos continuar nuestra constructiva colaboración para promover la estabilidad económica y el crecimiento inclusivo en un entorno global muy desafiante», señaló Georgieva.

Very good call with Minister @sbatakis today to discuss implementation of #Argentina’s program. Looking forward to continuing our constructive engagement to promote economic stability and inclusive growth in 🇦🇷in a very challenging global environment.

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 6, 2022