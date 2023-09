En un mundo cada vez más convulso, líderes inician su gran cita anual en la ONU

La guerra en Ucrania y la intervención en persona de su presidente, la emergencia climática y los llamados de países emergentes a acelerar el combate a la pobreza y las desigualdades tomarán el centro del escenario desde el martes en la ONU con el inicio de los discursos de líderes mundiales ante la Asamblea General del organismo.

La segunda reunión de gobernantes en la sede de la ONU en Nueva York totalmente presencial desde que la pandemia de coronavirus perturbó los viajes internacionales, hace tres años, llega en un momento de creciente polarización y de crisis combinadas, el más peligroso desde el fin de la Guerra Fría, según diplomáticos y analistas.

La invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero de 2022, nuevas crisis políticas en América Latina y África occidental, el persistente coronavirus, inestabilidad económica, creciente iniquidad y desastres naturales más frecuentes, como terremotos, inundaciones e incendios, configuran una mezcla de desafíos cada vez más acuciante.

En este contexto, este año el tema del Debate General de la Asamblea General de la ONU -como se llama a los seis días de discursos de líderes nacionales- será «Reconstruyendo la confianza y la solidaridad global: acelerando la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia la paz, prosperidad y progreso para todos».

