EN VIVO: Alberto Fernández en C5N

Alberto Fernández es entrevistado por Alejandro Bercovich en C5N.

El presidente Alberto Fernández afirmó esta noche que “hay un sector de la dirigencia argentina a la que exacerbar el odio le sirve y hace todo lo posible para que la grieta se profundice” y ratificó que Mauricio Macri le pidió que no implementara el aislamiento social, preventivo y obligatorio cuando en marzo. “Me dijo que mueran los que tengan que morir porque era inevitable”.

“Yo no miento. No mentir me ha traído problemas. El que ha mentido varias veces es Mauricio Macri“, lanzó Alberto Fernández.

“Hay una actitud de la derecha en el mundo muy parecida a la que tenemos aquí” que “tiende a protagonizar modelos de reclamos parecidos y que son una clara exacerbación del odio”, dijo Alberto Fernández en C5N. El presidente Alberto Fernández se presenta esta noche en Brotes Verdes, el programa que conduce Alejandro Bercovich. Desde las 22 podés ver C5N en vivo por minutouno.com. VER C5N EN VIVO

C5N en vivo – #larealidad Después de la marcha opositora y tras la reaparición de Mauricio Macri, el presidente Alberto Fernández es entrevistado por Alejandro Bercovich y se lo puede ver por C5N en vivo desde las 22.

Link de la Fuente