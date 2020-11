EN VIVO | Conversatorio MG: Entrevista a Manuel Troncoso

Edición especial de nuestro Conversatorio MG con un mano a mano con Manuel Troncoso, el ex Director Nacional de Asociaciones Sindicales del ministerio de Trabajo.

El abogado laboralista nos presenta su primer libro “El Derecho del Trabajo a tu alcance. Herramientas para defender tus derechos”.

Conduce el Director de Mundo Gremial, Juan Manuel Morena.

Sobre el libro de Troncoso

La obra invita a pensar el concepto de trabajo aportando su análisis como abogado laboralista, referente sindical y actor político. Además, brinda herramientas útiles para cualquier persona que se desarrolle laboralmente, repasa sucesos históricos y explica el modelo sindical argentino de manera integral.

Como su nombre lo expresa, el libro pretende ser comprendido por cualquier trabajador o trabajadora, saliendo del círculo de exclusividad para profesionales del derecho.

“Comprendí que los jugadores más importantes de este partido: trabajadores, delegados y dirigentes gremiales no eran mayormente destinatarios de este tipo de obras, como si lo suelen ser los académicos, magistrados, etc. Quiero que el derecho del trabajo le llegue a quienes no les suele llegar, pero que justamente son quienes más lo necesitan’’. Más info.