Encuentran en Ucrania miles de personas asesinadas durante las purgas estalinistas – Télam

Las ejecuciones que se remontan a los aos 1937-39, durante la llamada gran purga de Stalin

Miles de restos de personas asesinadas durante las purgas estalinistas en los aos 30 fueron descubiertos en fosas comunes en Odesa, al sur de Ucrania, en una de las mayores excavaciones de este tipo en el pas, informaron este mircoles una autoridad nacional del pas.

Se localizaron 29 fosas con restos de entre 5.000 a 8.000 personas en un terreno de casi cinco hectreas cerca del aeropuerto de Odesa, revel Sergui Gutsaliuk, responsable de la oficina regional del Instituto de la Memoria Nacional.

Esta cifra podra ser an mayor debido a que an no concluyeron los trabajos de excavacin.

Los restos aparecieron despus de que las autoridades ordenasen excavaciones preventivas antes de autorizar la ampliacin del aeropuerto, ya que en esta zona se haban descubierto fosas comunes en el pasado.

Gutsaliuk refiri que muchas de las vctimas, habitantes de la regin, murieron de un disparo en la nuca a manos de miembros del NKVD, la polica secreta sovitica, antepasada de la KGB, en ejecuciones que se remontan a los aos 1937-39, durante la llamada gran purga estalinista.

El funcionario observ adems que no se podr identificar a las vctimas porque los documentos relativos a estos hechos estn clasificados en Mosc y Rusia “no los dar” a Ucrania por las difciles relaciones entre ambas naciones desde la anexin rusa de la pennsula de Crimea en 2014.

Excavaciones realizadas en la misma zona en 1943 y 2008 permitieron exhumar cerca de 1.600 cuerpos, aadi Gutsaliuk, citado por la agencia de noticias AFP.

Segn las estimaciones de historiadores de Ucrania, cientos de miles de ucranianos fueron ejecutados o encarcelados en los campos de trabajo forzado del Gulag durante las purgas estalinistas de los aos 30.

Uno de los sitios de ejecucin ms conocidos era el bosque cercano al pueblo de Bykivnia, en la periferia de Kiev, donde fueron enterradas decenas de miles de vctimas en los aos 1937-1941.

Millones de ucranianos murieron a su vez por la gran hambruna de 1932-1933 (llamada “holodomor”), un “genocidio” orquestado por Joseph Stalin, segn Ucrania, para reprimir las aspiraciones nacionalistas o independentistas de esa nacin, por entonces parte de la Unin Sovitica.