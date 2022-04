Enfermeros pararon y movilizaron en la Ciudad con fuertes críticas a Rodríguez Larreta

Trabajadores del sector enfermería pararon y se movilizaron este martes por las calles de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales.

El apuntado fue el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Las medidas de fuerza fueron convocadas por la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), junto a la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad.

Juntos realizaron un importante “ruidazo” en Callao y Corrientes, denunciando los despidos en hospitales porteños, el necesario aumento salarial y el reconocimiento profesional de la Enfermería en la Ley 6035.

#AHORA ‼️ Ruidazo de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) y la Federación de Profesionales en Callao y Corrientes Exigen respuestas al gobierno de @horaciorlarreta por salarios y condiciones de trabajo pic.twitter.com/rWmpa3xBCu — Mundo Gremial (@MundoGremial) April 5, 2022

Después de protesta en pleno centro porteño, la ALE se movilizó en caravana hacia la Legislatura, para entregar 15.000 firmas más para que el recinto trate la Iniciativa Popular para que las y los enfermeros sean parte de la Ley de Profesionales de la Salud.

Al respecto, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y referente de ALE, señaló a Mundo Gremial: «al no ser reconocidos nos condenan a las y los enfermeros a cobrar menos de la mitad que el resto del equipo de Salud. Con $70.000 que es nuestro salario no se llega a fin de mes. Entonces, enfermeras y enfermeros tienen que trabajar en dos o tres lugares, 12 o 14hs de trabajo. Con lo que significa reposición de nuestro trabajo y el desgaste que eso conlleva. Compañeros que se jubilan con salarios marginales, por no haber sido reconocidos nunca por una carrera profesional».

«Por eso lucha la enfermería, y no va a bajar los brazos. Hoy en la Legislatura además traemos 15.000 firmas que se suman y ya van 30.000 para el proyecto. Que legisladores y el gobierno reconozcan que la enfermería es una carrera de los profesionales de la salud», señaló.

Por su parte, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y secretaria de prensa de la Federación de Profesionales explicó: “Las enfermeras y enfermeros de la Ciudad protagonizamos una gran jornada junto a varias asociaciones de la Federación de Profesionales. Luchamos por la tan necesaria recomposición salarial, que nos compete a todas las áreas de trabajadores de la salud, porque la oferta de Larreta para quienes ponemos el cuerpo en los hospitales públicos es realmente vergonzosa. Hoy presentamos 15.000 firmas más, que demuestran el apoyo contundente de la sociedad con nuestro reclamo, y vamos a seguir con medidas de fuerza, protestando y se van a sorprender: creen que nos van a ganar por cansancio, pero se metieron con la generación equivocada”.