Enterraron a las primeras víctimas del tiroteo en la escuela primaria de Texas

Una semana después de la matanza de 19 niños y dos maestras en una escuela primaria del sureño Texas, la localidad de Uvalde empezó este martes a enterrar a las primeras víctimas de este tiroteo escolar, el más mortífero en casi una década en Estados Unidos.

Una de las primeras ceremonias celebradas este martes por la tarde fue la de Amerie Jo Garza, quien acababa de celebrar su décimo cumpleaños.

Esta «pequeña diva curiosa que ‘odiaba los vestidos’ y tenía un gran corazón» soñaba con volverse profesora de arte, según escribió su familia en un obituario.

Horas más tarde tendrá lugar el velatorio de Maite Rodríguez, también de 10 años, una niña que quería ser bióloga marina y era «amable, carismática, amorosa», según manifestó su madre, Ana Rodríguez, en Facebook.

Los funerales de las 21 víctimas, asesinadas por el joven Salvador Ramos de 18 años- al abrir fuego en la Escuela Primaria Robb, se prolongarán hasta mediados de junio.

