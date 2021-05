entrará en vigor el 1 de julio y las PCR requeridas no serán gratis

El ‘pasaporte Covid’ que permitirá la libre circulación entre los países de la UE entrará en vigor previsiblemente el 1 de julio según el acuerdo que han alcanzado este jueves los Estado miembros -representados por el Consejo de la UE- y el Parlamento Europeo tras intensas negociaciones en las que, sin embargo, la Eurocámara no ha logrado que una de los documentos que deberán acreditar los ciudadanos, las PCR negativas, sean gratuitos. En su lugar, el pacto recoge el compromiso de la Comisión Europea de poner a disposición de los gobiernos europeos 100 millones de euros para que “abaraten” el coste de estas pruebas.

Además, de una PCR negativa, los europeos podrán moverse entre países de la UE acreditando estar vacunados contra la Covid o, más complicado, tener anticuerpos por haber pasado la enfermedad. Según los términos del acuerdo alcanzado este jueves, serán las autoridades sanitarias de cada Estado miembro las responsables de emitir el certificado para sus ciudadanos, cuando se vacunen o cuando se hagan una prueba de diagnóstico -PCR o antígenos- o quede acreditado que tienen anticuerpos por infección por anticuerpos.

“Fumata blanca: tenemos un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión para un certificado covid digital. Doy la bienvenida al acuerdo provisional de hoy alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Logramos esta nueva herramienta en tiempo récord para salvaguardar la libertad de movimiento para todos los ciudadanos“, ha anunciado en ió en Twitter el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

Posteriormente, el eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar ha detallado los términos de un acuerdo que él ha sido el responsable de negociar con el Consejo en nombre de la Eurocámara, en tanto que presidente de su comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, que previsiblemente votará a favor el pacto la semana que viene para que el Pleno del Parlamento lo refrende en la sesión de la primera semana de junio. Después, ha urgido a los Gobiernos europeos a que ultimen toda la “infraestructura necesaria” para que el ‘pasaporte Covid’, que a partir de ahora se llamará “Certificado Covid Digital de la UE”, pueda entrar en vigor el 1 de julio. En ese momento, López Aguilar, empezará a contar un periodo de seis semanas en el que todos los documentos de este tipo que ya estén utilizando países o regiones europeas deberán ser “reemplazados” por el europeo cuyas bases se han acordado este jueves.

López Aguilar ha hablado de una negociación “agotadora” con el Consejo en la que el Parlamento Europe ha tenido que renunciar a sus dos principales exigencias, que las PCR fueran gratuitas y que el ‘pasaporte Covid’ evitara que los países puedan determinar por su cuenta imponer más restricciones a la llegada de europeos de otros Estados miembros.

Por lo que respecta al precio de las PCR, la Eurocámara sí ha obtenido el compromiso por parte de la Comisión Europea de que movilizará 100 millones de euros -que se suman a otros 35 millones del fondo de emergencia- para “abaratar” su coste, aunque previsiblemente no se beneficiarán de ello los turistas.

Según ha leído López Aguilar del texto del acuerdo, serán “particularmente para que puedan cruzar la frontera personas que van a sus centros de trabajo, educativos, por motivos familiares, a su centro médico o para cuidar de personas a sus seres queridos”.

No ha detallado cómo se podrá acceder a estas PCR más baratas y ha intentado restar importancia a que no vayan a ser gratuitas como reclamaba el Parlamento argumentado que cada vez serán menos necesarios a medida que avance la vacunación y porque el ‘pasaporte Covid’ también aceptará pruebas de antígenos negativas, que son más económicas.

Por otra parte, queda en el acuerdo una de las exigencias de los Estados miembros que en principio eran inaceptables para la Eurocámara: la posibilidad de que los gobiernos puedan imponer medidas adicionales que restrinjan la libre circulación que viene a restablecer el ‘pasaporte Covid’.

Aunque “la regla general es la aceptación del Certificado, que abre la puerta a la puerta a la libre circulación”; ha dicho López Aguilar, “excepcionalmente” podrán imponer medidas como una cuarentena. Para ello, deberá estas justificado por la situación epidemiológica e informar con 48 horas de antelación cuestiones como el ámbito territorial, la fecha y la duración de estas medidas.

El ‘ pasaporte digital’ estará disponible en papel y en formato digital y aunque se podrá viajar estando vacunado, con una prueba diagnóstica negativa o con la acreditación de que se tienen anticuerpos, estos dos extremos no están especificados en el acuerdo de este jueves. No se detalla cuántas veces deberá alguien hacerse una PCR para viajar por Europa este verano o la duración de la prueba serológica. López Aguilar ha indicado que son aspectos “científicos” que no competían a la negociación política que ha culminado con este acuerdo.

Como novedad con respecto a las propuestas de partida, los ciudadanos europeos que vivan fuera de la UE podrán tener el Certificado por parte de su país de origen acreditando que se han vacunado siempre que lo hayan sido con un suero autorizado en la UE.