entre el humor de Bolsillo Micro y los Desequilibrios Macro

Se viene otro fin de semana importante para el consumo: el Día de la Madre que es la segunda fecha comercial más importante del año. El gobierno acá si espera que las acciones de incorporación de bonos, refuerzo planes sociales, suba salario mínimo vital y móvil y planes de financiamiento al consumo muestren un buen resultado en la performance de las ventas minoristas. Será el barómetro del Humor Social de Bolsillo.

De acuerdo a un informe de Proyección de la Demanda elaborado por Focus Market los rubros con mayor predisposición para realizar los regalos son Indumentaria con una elección para el 22 % de los Argentinos, Calzado 11 %, Perfumería 8 %, Electrodomésticos 10 %, Experiencias 10 % (cena, hotel, spa, etc), Flores y Plantas 9 %, Bazar y Regalos 8 %, Telefonía 8 % e Informática 6 %. Dentro de los lugares de compra más elegidos de acuerdo a FECOBA (Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires) se encuentran Centros Comerciales a Cielo Abierto (comercio minorista tradicional) para el 36 % de los casos, Shopping 22 %, Supermercados 6 %, Comercio Electrónico 27 % y Outlet 8 %. En el caso de Comercio Electrónico se muestra como un gran ganador con una distribución en las órdenes de compra de 37 % de los casos compras por Sitio Web directo del vendedor, Market Place ( como puede ser Mercado Libre) 42 %, Facebook 6 %, Instagram 12 % y Otros 3 %. El gasto promedio proyectado para esta fecha sería de $2.560.

Recordemos que en el mes de Septiembre si bien las ventas minoristas crecieron 15,7 % en forma interanual cayeron 0,5 % frente al mes de Agosto de acuerdo a CAME. La proyección de crecimiento del Consumo para último trimestre del año sería del 3,8 %. El gobierno deberá evaluar no solo si alcanza para ganar las elecciones sino también si luego de las mismas los desequilibrios macroeconómicos acumulados no serán un verdadero problema para la propia gestión.

Con un piso muy elevado de inflación en un promedio del 2,8 % para el último cuatrimestre del 2021 la emisión monetaria a la que está recurriendo el gobierno para financiar la expansión del gasto público e incremento del déficit fiscal ha mostrado que al recurrir a esta vía en 2020 está dejando una inflación interanual del 50 %. Esto proyecta que en 2022 lo actuado hoy impactará sobre el nivel de precios futuro. De acuerdo al Ieral en el cuarto Trimestre de 2021 la emisión de origen fiscal y cuasifiscal podría alcanzar el equivalente a 12,6% del PIB estimado para el período Octubre-Diciembre. Como referencia, en 2020, cuando se usó y abusó del recurso de la emisión, los pesos transferidos al Tesoro más los intereses de las Leliq llegaron al equivalente a 9,6% del PIB.

Las reservas internacionales han caído de u$s8 mil millones Junio a u$s4.800 actualmente. De acuerdo a la Fundación Mediterránea si las metas del Presupuesto 2022 se pudieran cumplir, entonces tendríamos que en tres años (de 2019 a 2022) el gasto primario en pesos se habría multiplicado por 3,25, pero el precio del dólar oficial sólo lo habría hecho por 2,33 (de 50,02 a 116,5 pesos). De replicar la trayectoria esperada para el gasto primario, a mediados de 2022 el dólar debería estar en torno a 162 pesos, un 39,5% por encima del valor presupuestado.

A este gran problema macroeconómico que quedará como herencia en el intento de revertir el resultado en las PASO el próximo 14 de Noviembre se le suma el problema de la deuda con el FMI. Mientras Martin Guzmán ha dedicado más tiempo en su gestión al tema de la deuda con el Fondo que al propio plan económico con metas fiscales y monetarias verificables su interlocutora Kistalina Georgieva Directora del FMI se encuentra en un lugar muy incómodo para mantener su cargo acusada de manipular datos a favor de China cuando ocupaba un puesto jerárquico en el Banco Mundial. El otro interlocutor epistolar de Martín Guzmán es Cristina Fernández de Kirchner que por carta revisa los números de Hacienda y pone en ejecución mayor Gasto Público y Déficit Fiscal mientras que Máximo Kirchner se refiere en actos públicos a los dólares que se destina a la deuda, al fracaso del FMI en nuestro país y al enamoramiento del Ministro de Economía por los números macro que no resuelven la calidad de vida de la gente.

Números Macro presentes al rojo vivo, desequilibrio fiscal y monetario, frente de deuda externa aún en negociación y frente de la política interna en tensión permanente sin acuerdo y cohesión en la coalición del Frente de Todos. Sin cohesión ni política ni técnica.