  ENTRE JUECES Y FESTEJOS.

Ferdinand Amunchásteguy. Mientras el sonido de los festejos no se acalla en las noches de Olivos, la actividad política redobla sus esfuerzos para quitar el sueño a los ciudadanos. En vez de explicar los errores o señalar porque no lo son, rápidamente se recurre a mostrar los cometidos por otros, denunciantes de los primeros, como si el mal obrar de unos pudiese justificar el de los demás. Las recíprocas imputaciones no sólo agotan la paciencia del hombre común, sino que muestran la debilidad de la moral y la ética existentes entre aquellos que deben gobernarnos.

Ya debimos advertirlo cuando vimos aliados que, hasta ayer, habían denostado a sus actuales socios políticos. En ese pobre escenario, han aparecido los corifeos que medran con el descontento de la gente y proponen las soluciones que mueven las encuestas en un sentido que los beneficia, proponer elevar los sueldos, mejorar las jubilaciones, disminuir los impuestos o crear trabajo no son proclamas que puedan fallar al tiempo de agradar a los votantes.

Cierto es que siempre falta algo en el discurso con el que se busca cautivar a quienes deben elegir, en poco tiempo más, a los que habrán de conducirnos. Como vemos, la meta es compartida pero, sin embargo, ninguno expone el camino concreto por el que habrá de arribarse a ese destino, que se nos presenta esquivo, desde hace tanto tiempo ya.

Dentro de esas propuestas, siempre se encuentra la de asegurar la administración de Justicia, para lo cual se propone la reforma del sistema actual, sin definir en concreto como habrá de mejorarse ese servicio. Es más, habitualmente lo que se propone es nombrar nuevos jueces o crear nuevos tribunales que solo limitan la autoridad de los existentes, pero que de ningún modo aseguran el respeto por su independencia.

La particular composición del Senado que hoy existe, otorga al oficialismo la llave para designar Jueces, y en nada lo altera la existencia del Consejo de la Magistratura, con sus concursos y ternas de candidatos, ya que, es el Ejecutivo quien elige dentro de esa terna y el Senado el que decide otorgar o no el acuerdo necesario para la designación.

La actual composición no se verá sustancialmente alterada después de los comicios de noviembre, por lo que puede asegurarse que por los próximos dos años nada se verá distinto en lo referido a la designación de los jueces en los que el oficialismo ve en aumento su capacidad de nombrarlos. En ese terreno la composición de la Cámara Federal prácticamente mostrará en poco tiempo la sola presencia del Juez Irurzun, como un juez “histórico” en ese Tribunal, ya que los restantes miembros se habrán incorporado en este tiempo.

Dentro de esa misma tendencia no puede conocerse aún la suerte que habrán de seguir los Miembros de la Cámara Federal de Casación que son cuestionados en estos días, sea por haber concurrido a la Casa de Gobierno o a Olivos o por alguna decisión que, internamente, fue objetada por aquellos que se conoce tienen algún contacto con el oficialismo.

Mientras tanto, la lucha por desplazar al Procurador General Casal continúa, sin que el oficialismo obtenga los dos tercios que exige la ley actual para su designación, por lo que insiste en lograr la sanción de la nueva ley del Ministerio Público que liberará sus manos para tener la posibilidad de dar su impronta al sucesor de la renunciada Gils Carbó.

Finalmente, en la Corte Suprema, en silencio, se avanza en el reposicionamiento del Juez Lorenzetti en su Presidencia, lo que ocurrirá aparentemente antes de las elecciones de noviembre, luego de las cuales, se esperan todos los cambios ya sea en el Gabinete Nacional o en todos aquellos ámbitos en los que, mágicamente, se supone que a partir de un determinado suceso todo podrá cambiar para mejor.

Así, mientras los carpinchos nos entretienen, otros ocupan su tiempo en consolidar el poder con el que habrán de cambiar la República, sin que podamos asegurar que será para mejor.