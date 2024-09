entre la campera de Milei y el avance de las SAD

En esa línea, en un encuentro informal con inversores donde se hablaba sobre el blanqueo, expertos en fondos de la firma MEGAQM comentaban que se estaban incorporando al sistema activos a un ritmo de unos u$s40 millones por día. Pero que esto no es nada al lado de lo que se espera para las últimas semanas de septiembre. “En general se trata de inversores conservadores que buscan cómo darle rendimiento a los dólares que tenían no declarados, con retorno y bajo riesgo. Por eso estamos recibiendo muchas consultas por el money market en dólares”, contaban entre copa y copa.

El presidente tendrá una agenda recargada: estará este lunes con industriales de la UIA, el miércoles en la tribuna amigable de Mercado Libre de Marcos Gaperín (quien sigue su batalla contra los bancos por la guerra Modo vs Mercado Pago), el jueves con la ultraderecha global reunida en ex-CCK para abrir el Foro Madrid y el viernes viajará a Mendoza, donde se verá con Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores radicales que hasta acá dio mucho pero recibió poco, como todos los radicales.

Las dudas ahora será si lleva la campera de cuero a Cuyo o si se la deja a su novia Yuyito, quien la luce mejor que él. Asimismo, hubo quinchos automotrices la semana pasada, que celebran suba de ventas pero miran con preocupación el atraso cambiario. También hubo cena de ADEPA, donde se defendió el rol de los medios en democracia. Mientras tanto, la pelea por las SAD continúa entre el Gobierno y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y hay dos clubes grandes que entran en el ojo de la tormenta: San Lorenzo e Independiente.

Conan quiere jugar a un ping pong de preguntas y respuestas, pero Milei se enoja

La campera de Milei

Casa Rosada tuvo esta semana un ajetreo inusual. Tras las derrotas legislativas, Javier Milei decidió agarrar el timón y ponerse al frente al frente de las negociaciones políticas. Como consecuencia de ello, un desfile de funcionarios y legisladores pasaron durante los últimos días por Balcarce 50, situación que culminó el viernes con los líderes de la oposición friendly, a quienes invitó a compartir agenda en el Congreso.

En el medio, también transitaron los pasillos del palacio de gobierno congresistas de Estados Unidos, encabezados por el embajador Marc Stanley. El encuentro con los yankees tuvo lugar el martes, y en oficialismo no dejaron trascender los motivos del cónclave, aunque sí hicieron notar el enojo por la demora con la que se sirvió el café.

Ese mismo día pero por la noche, el mandatario recibió a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. En esta ocasión no hubo quejas sobre el servicio, que presentó una modificación: en vez de la milanesa de ternera con ensalada y flan mixto que cenaron las dos semanas anteriores, esta vez se comió ternera (con puré de batatas para Milei y con zanahoria y huevo para el expresidente). Decididos a revertir la caída histórica en el consumo de carne -que según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario llegará este 2024 a su nivel más bajo en 110 años- ambos sellaron una nueva tregua, al menos hasta la semana próxima.

WhatsApp Image 2024-08-31 at 11.09.04.jpeg

Pero no todo es trabajo para Milei, quien confirmó hace poco su relación con “Yuyito” González. Parece que el vínculo va en serio y la propia conductora aseguró que están casados «ante Dios”. «Va a ser para toda la vida”, añadió en su programa televisivo minutos antes de dedicarle su escote ante las cámaras de televisión.

Por si no quedó claro, la ex vedette marcó territorio en sus redes sociales, en donde destacó la ropa que llevaba puesta y contó que su novio y presidente le prestó la campera de cuero que usa habitualmente para completar su look.

El rol de los medios en democracia

La semana pasada, en el Círculo Italiano, se llevó a cabo la tradicional cena de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) con directivos de medios de todo el país e invitados tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.

Allí, la entidad que agrupa a las principales empresas de comunicación del país defendió el rol de los medios y reclamó por el uso gratuito de la Inteligencia Artificial y de las plataformas del contenido. El presidente de ADEPA, Martín Etchevers, señaló: “Es trascendental el papel del periodismo profesional en echar luz sobre episodios que convulsionaron a la sociedad argentina”.

Embed – https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Adepargentina/status/1829537940562915780&partner=&hide_thread=false Anoche, en el Círculo Italiano, se llevó a cabo una comida de camaradería de ADEPA, en la que participaron directivos de medios de todo el país e invitados del poder ejecutivo y del poder legislativo. — ADEPA (@Adepargentina) August 30, 2024

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el vocero presidencial Manuel Adorni; el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero; el subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari; y el director nacional de Publicidad Oficial, Horacio Minotti. También asistieron los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Silvana Giúdici (PRO), Alejandro Finocchiario (PRO), Gisela Marziotta (Frente de Todos) y Santiago Santurio (LLA), mientras que Guillermo Michel, exdirector de Aduana, entró, saludó y se fue. No se quedó a cenar el menú que incluyó cannolis con crema de salmón de entrada y carne con papas de plato principal.

Para el momento del postre, helado, los funcionarios escucharon los reclamos de las empresas de comunicación por respetar el rol de los medios en la democracia. Pidieron sostener el diálogo con el Gobierno evitando los ataques.

A Guillermo Francos le tocó hablar después de Etchevers. El jefe de Gabinete no había llevado ningún discurso preparado (lo dijo y se disculpó) y contó que antes de asumir como ministro del Interior lo llamó a Carlos Corach. «Fue el mejor ministro del Interior de la Argentina», dijo sobre el exfuncionario de Carlos Menem.

Al final de su discurso se comprometió con ADEPA a trabajar en conjunto en alguna regulación para proteger al periodismo.

Crecen las ventas, preocupa el dólar

La reactivación de las ventas de automóviles, que venían deslizando desde las marcas, levantaron el clima en los últimos eventos del sector. Esta semana fue el turno de los pesados, con encuentros de Scania en Campo de Mayo para presentar una nueva línea de vehículos, al tiempo que Mercedes-Benz Camiones y Buses lanzó su nueva tienda de repuestos digital en alianza con Mercado Libre. Fue en la previa del celebrado reporte de la Asociación de Concesionarios (ACARA) que se difundió el viernes con datos de agosto y que marcó por primera vez en la era Milei una suba interanual de patentamientos de 0KM.

«Ahora en el Gobierno van a tomar, por fin, la comparación interanual», mencionaba un especialista del sector. Es que tanto el Presidente como el vocero Manuel Adorni venían falseando el dato: mencionaban un crecimiento inexistente en los patentamientos porque utilizaban la comparación contra el mes anterior y no contra el año anterior, como corresponde. Pero en agosto hubo una relación inversa: crecimiento interanual de 4,8% y retroceso de 4,1% contra julio pasado… ¿sobre qué variable se pararán ahora?

Los concesionarios, que son quienes reciben a los clientes, mencionan que el repunte tiene dos explicaciones: la alta brecha cambiaria que siempre tracciona ventas y la reaparición del crédito.

Embed – https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/acaraoficial/status/1829651059754877237&partner=&hide_thread=false

También ocurrió esta semana un cónclave que reunió a directivos del sector en las alturas del piso 26 de un edificio en las cercanías de Tribunales. Allí, mencionaron la credibilidad de la administración libertaria, en especial del ministro de Economía Luis Caputo: «Todas las medidas que dijo que iba a aplicar, las está aplicando», expresaban en relación al anuncio de la rebaja del Impuesto País. La contrapartida, como en los tiempos de Guillermo Moreno, fue que les llegó el llamado casi calcado a todas las terminales para pedirles que en septiembre bajaran los precios de los autos. Inflación, el monotema del Gobierno, el que lo sostiene y le da vida.

«No es tan sencillo, porque los autos que están en vidriera en septiembre llegaron al país antes, y ya tributaron el 17,5%«, mencionaban, entre café italiano y medialunas, a media mañana. Además, hay una inflación que de todos modos sigue en torno al 4%. Es decir, a lo sumo se mantendrán, pero bajar… difícil. Y si bien también las automotrices avalaron la simplificación de trámites para la importación de acero y la digitalización del denominado Repostock, se muestran cada vez más preocupadas por el atraso cambiario. «Producir en Argentina es cada vez más caro, ganamos competitividad por un lado, pero perdemos por otro», decía un ejecutivo, quien cree que Milei no devaluará, pase lo que pase.

Crear condiciones para las SAD

Una de las grandes obsesiones del Gobierno, como si no le alcanzara con los problemas de la economía real, es que los clubes adopten el formatos de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Ingreso irrestricto de dólares, billetes crocantes que necesita Milei y que se van a diario de las reservas, con el fin de privatizar el fútbol. La iniciativa cuenta en general con resistencia de los socios de todos los clubes, que huelen que lejos de la fantasía de un liga local con grandes figuras internacionales el proyecto llevará a un saqueo de juveniles y al fin de las actividades sociales que dejan nula rentabilidad o incluso pérdidas

Desde las oficinas de la AFA en Viamonte, el presidente de la entidad Claudio «Chiqui» Tapia dialoga con los dirigentes del fútbol para blindar el formato de sociedades civiles. Además del estatuto de la AFA que obliga a adoptar ese modelo societario, tienen Tapia una carta en la manga: sabe que la FIFA ha llegado a desafiliar a las federaciones intervenidas por la política. «¿Se imaginan una Mundial sin Argentina?», pregunta a quienes lo visitan. Pese a que el Gobierno descargó la artillería y le dio un año a la AFA para modificar el estatuto. Incluso, los laderos de Federico Sturzenegger, cerebro del DNU 70/2023 que promueves las SAD, se paseaban hace unas semanas por el Council of the Americas sonrientes, explicando que la AFA no estaba por encima de la Constitución y que no le quedaría más remedio a Tapia que ceder a las presiones. Pero el caso no termina ahí: como el Gobierno estableció las condiciones a través de una resolución de la Inspección General de la Justicia (IGJ), Tapia puede terminar mudando la sede de la AFA de Viamonte al predio de Ezeiza, donde la IGJ no tiene jurisdicción, ya que solo se circunscribe a CABA.

Embed – https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/afa/status/1814344760162705856&partner=&hide_thread=false

Uno de esos laderos del ministro desregulador es Alejandro Tamer, quien además de participar de la gestión libertaria es cofundador de la agencia de viajes Despegar y dirigente de San Lorenzo, acaso el club de los importantes que más resuena hoy como tubo de ensayo de las SAD. El presidente de esa institución Marcelo Moretti, quien sufre un desgaste inusitado en apenas ocho meses de gestión, puso a Tamer al frente del fútbol profesional, en reemplazo del exjugador Néstor Ortigoza. Pero los movimientos azulgranas en dirección a las SAD tuvieron esta semana un ingrediente extra: renunció el Secretario del club y deslizó que desde adentro del oficialismo Sebastián Pareja, senador provincial de La Libertad Avanza y armador de Milei en la provincia de Buenos Aires, no solo gana terreno en la gestión, sino que propicia una intervención a través de la IGJ que llevaría al final del camino a convertir al club del Papa en una SAD. Su estado patrimonial, con tres jugadores convocados a la Selección Sub 20 en estos días, es una tentación.

Pablo García Lago, renunció el jueves a su cargo y fue con los tapones de punta: mencionó que la agrupación de Sebastián Pareja tiene un acuerdo preelectoral con Moretti. El armador libertario digita, según dice, una auditoría que derivaría en «una serie de denuncias ante la IGJ dirigida a las anteriores gestiones», a los fines de sancionar a los directivos de la administración que entregó las llaves del club en diciembre. El exdirectivo anticipó que la denuncia «conlleva un peligro explícito, que puede llevar a la intervención de San Lorenzo», club por el que pasó sin pena ni gloria el presidente Javier Milei en sus tiempos de arquero. En su carta de renuncia, expresa: «Esa posibilidad de intervención del club implicaría abrir la ventana a las SAD (…), basta el informe de IGJ al Ministerio de Justicia. Sabemos la posición de dicho Ministerio ante las SAD como quienes designaron a las actuales autoridades de la IGJ».

Embed – https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GarciaLagoPabl1/status/1829326989850780119&partner=&hide_thread=false En el día de hoy presenté mi renuncia a Secretaría del club San Lorenzo de Almagro que se hará efectiva desde el día 3/9. Continuaré como vocal separado del bloque oficialista. Aquí la renuncia.

Sigue pic.twitter.com/YQUrTaTqr1 — Pablo Garcia Lago (@GarciaLagoPabl1) August 30, 2024

El círculo se cierra con un dato adicional: las denuncias ante la IGJ de la agrupación de Pareja fueron patrocinadas por el abogado Marcelo Ruiz, del estudio Cangueiro Ruiz, quienes además están al frente de las auditorías sobre la gestión anterior. Ese estudio de abogados asesora además al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien días atrás expresó: «Hay muchos clubes que están con deudas, Independiente, San Lorenzo, Unión». Ruiz tampoco es cualquier asesor: quien le susurrara al ministro en el gaffe que cometió en la comisión de Mujeres y Diversidades es un viejo conocido en la SIDE. Fue enviado a Londres durante los 90 por Hugo Anzorreguy y tuvo una estelar reaparición durante el trámite de la causa Ciccone que involucró al exvice Amado Boudou. “Asesoraba” a Nicolás Ciccone que mágicamente había pasado de estar imputado en la maniobra a ser testigo y luego querellante. Esa historia ya se sabe cómo termino. Todos condenados.

Así, el club de Boedo, que celebra el Día del Hincha cada 30 de noviembre en honor el freno a la privatización en el 2000, se ve ahora envuelto en un movimiento de pinzas vía Sturzenegger, Pareja y Cúneo Libarona, con la anuencia de su propio presidente, para generar el clima que conduzca a una SAD.

También Independiente está en la misma tormenta. Es sabido el interés de Sergio «Kun» Agüero por convertirse en embajador del City Group en su potencial desembarco al club de Avellaneda. Independiente, al igual que San Lorenzo, marcha «cola» en la tabla, como solían decir los viejo, y acumula problemas económicos, futbolísticos y hasta desajustes estructurales del estadio que llevaron a una clausura parcial por riesgo de derrumbe. Además, es la cuarta gobernación del PRO (detrás CABA, Chubut y Entre Ríos), que no pudo hacer pie en Boca, su anterior casa matriz, por la barricada de Juan Román Riquelme en las últimas elecciones. Independiente no solo tiene de presidente a Néstor Grindetti, sino que allí tallan desde Cristian Ritondo hasta Patricia Bullrich. Y el sello amarillo no ve con malos ojos la llegada de las SAD.

No obstante, la resistencia de los socios se hizo oír, y llevó a Grindetti a afirmar días atrás: “Independiente no puede ser una SAD, ya lo dijimos un montón de veces, el estatuto no lo permite”. De todos modos, el exintendente de Lanús y actual jefe de Gabinete de Jorge Macri matizó: “El fútbol argentino tiene que adaptarse a las nuevas formas de financiamiento. Algunos querrán ser SAD u otros buscar otras formas».

Diálogos con Conan: el ping pong de Feliz Domingo

– Padre, ¿se acuerda cuando no era Presidente y jugábamos durante horas?

– Claro, Conan, cómo no me voy a acordar. Momentos mágicos. Te tiraba un hueso y vos lo traías. Jugábamos a morder muñequitos con caras de comunistas. Qué lindo, Conan, qué recuerdos.

– Qué le parece si hacemos un juego, Padre. Un ping pong de preguntas y respuestas, como en Feliz Domingo.

– Feliz Domingo, cosa de viejos como nosotros, Conan. Me estás haciendo poner nostálgico… Silvio Soldán, qué hombre, qué peluca. Me hiciste acordar de Silvia Suller… si algún día me peleo con Yuyito la voy a invitar a escuchar ópera a Olivos.

– No le voy a dar consejos de amor, pero yo en su lugar apuntaría a jóvenes, Padre. Como su antecesor.

– No hables de ese hipócrita, Conan. Un degenerado. Mejor juguemos, Conan, dale…

– A ver, Padre, con quién se queda: Marcela o Lilia

– No, Conan, qué pavada es esa.

– Responda, Padre.

– Lilia.

– Karina o Victoria

– Karina

– Federico o Toto

– Paso

– No vale, Padre, no sea timorato.

– Paso

– Diana o Sandra

– Sandra

– Por sí o por no, ¿va a vetar el financiamiento a las universidades?

– Pará, Conan, por sí o por no… ¿te volviste massista? Massista y comunista, las dos cosas, Conan.

– No se puede jugar a nada con usted, Padre, se enoja por todo.

– No juguemos más, Conan, me fuiste llevando y yo pensaba que querías recordar los buenos tiempos… qué ingenuo.

– Ingenuo fue cuando armó las listas para las elecciones y puso a todos esos personajes del circo. El hombre cara de elefante, la mujer peluda, el domador de leones…

– Era lo que tenía a mano, Conan. El que se anotaba, quedaba. Pero así y todo ganó papá. El domador de la casta.

– Bien, Padre, un milagro. Es lo que se dice acá en el Cielo. Pero tenga en claro, Padre, que los milagros lo pueden salvar una vez. Tenga mejor ojo para la próxima.

– Lo voy a tener, Conan. Si algo no me falla es la vista.

– Vaya con cuidado, Padre, y no se saque los anteojos.