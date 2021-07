Entre la izquierda, el FdT y la abstención, los movimientos sociales definen sus propios candidatos – Télam

El Movimiento Evita y Somos-Barrios de Pie anunciaron un acuerdo de unidad.

Entre la izquierda y el oficialismo peronista del FdT, los movimientos sociales se preparan para sumar candidatos propios en las elecciones de medio trmino, con un men amplio de propuestas, en tanto que un sector decidi sumarse al espacio que postular a Florencio Randazzo mientras que otro -bastante menor- mantendr su postura histrica de llamar a la abstencin.

En el oficialismo peronista del FdT, donde confluyen las organizaciones ms grandes y compactas de los movimientos sociales, “ya est cerrado” el acuerdo para que Daniel “Chuky” Menndez, dirigente nacional de Somos-Barrios de Pie, “sea candidato a diputado nacional” por el FdT en la provincia de Buenos Aires, informaron a Tlam voceros de diferentes sectores.

Esta semana, el Movimiento Evita, con Emilio Prsico a la cabeza, y Somos-Barrios de Pie con Menndez, realizaron una demostracin de fuerza conjunta al anunciar un acuerdo para la unidad poltica de ambas organizaciones.

La presentacin se realiz a travs de un acto en el Teatro ND/Ateneo y cont con la presencia de miembros del Gobierno nacional, como tambin de representantes sociales, gremiales y polticos.

“Nuestra campaa poltica se basar con fuerza en la creacin de trabajo para todos los argentinos y las argentinas, porque para nosotros el nico ordenador social es el trabajo”, adelantaron a Tlam desde la flamante alianza poltica entre el Movimiento Evita y Somos-Barrios de Pie, que a su vez integran el FdT.

Desde otro espacio que forma parte de la coalicin oficial, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que conduce el diputado nacional Juan Carlos Alderete (FdT-Buenos Aires), destacaron que la organizacin “trabajar con fuerzas para el triunfo electoral desde adentro del Frente de Todos“, subrayaron a Tlam voceros partidarios.

El Movimiento Evita, Somos-Barrios de Pie y la CCC vienen articulando un espacio conjunto -conocido como “Los Cayetanos”- desde el primer ao del gobierno de Mauricio Macri, en 2016, y este ao, en coincidencia con el primer tramo de la campaa electoral, realizarn una nueva marcha hasta la Iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo, hasta el Congreso o la Plaza de Mayo.

La movilizacin se realizar el sbado 7 de agosto, aunque todava resta definir cul ser el destino final de la marcha, indicaron las fuentes.

“Nosotros estamos en el Frente de Todos y, ms all de algn individualismo con apetencias personales por lo electoral, seguiremos peleando por ms unidad dentro del Frente de Todos”, reafirmaron desde el entorno de Alderete, y agregaron que la lista de candidatos que representarn a los movimientos en el FdT an no est cerrada. “Seguiremos hablando de cmo ser la organizacin de los nombres, fundamental en la provincia de Buenos Aires”, sealaron a esta agencia.

Por otra parte, desde el Movimiento Popular La Dignidad informaron a Tlam que ya presentaron partido en la CABA, que se llama Izquierda Popular en el Frente Movemos, y que a su vez forma parte del FdT en el distrito porteo, mientras que en las provincias participarn electoralmente de distintas alternativas polticas.

A nivel nacional, el MP La Dignidad es conducido por Rafael Klejzer, designado Director Nacional de Polticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social al inicio de la gestin de Alberto Fernndez, Marina Joski y Laura Bitto.

Otra estructura poltica con fuerte presencia en la CABA que integra la coalicin oficialista del FdT es el Frente Patria Grande, que tiene como referentes al abogado Juan Grabois, tambin miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, la legisladora portea Ofelia Fernndez y el diputado nacional Itai Hagman (FdT-CABA).

Este espacio poltico, conformado por sectores de la juventud, de movimientos sociales y sectores universitarios, impulsar las candidaturas de

Carina Lpez Monja, periodista y dirigente del Frente Daro Santilln; Victoria Freire, directora del Observatorio de Gneros y Polticas Pblicas (OGyPP) de la ciudad, y Jackie Flores, representante del movimiento de cartoneros en CABA.

“Los ejes que estamos proponiendo tienen que ver con la aprobacin de algo fundamental para nosotros, que es la implementacin de un salario bsico universal en la Ciudad, y la defensa de la agenda que impulsan los movimientos sociales y que est contemplada en las 3 T -Tierra, Techo y Trabajo-, todo con una fuerte denuncia del modelo de mercado de (Horacio Rodrguez) Larreta, porque cada vez se deterioran ms la situacin habitacional, de salud y educativa de los vecinos”, afirm Lpez Monja en declaraciones a Tlam.

A su vez, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD)-Anbal Vern, otro espacio incluido en el FdT, estar tambin encolumnada tras la campaa electoral del oficialismo, segn confirm a Tlam su referente nacional, Fernando Esteche.

“Vamos a participar activamente en el Frente de Todos, defendiendo todo lo que hace a la defensa de la soberana nacional y el desmantelamiento de las persistencias neoliberales, que se expresan en el lawfare, en el manejo del comercio exterior y en la dolarizacin fctica de la economa. Seguiremos batallando en todo lo que hace para la recuperacin soberana y de defensa de los ros, mares, de los puertos argentinos y del trabajo de los argentinos”, asegur.

Desde la Organizacin Poltica y Social Los Pibes, el dirigente ngel “Lito” Borello adelant que esa agrupacin, con despliegue territorial en la CABA, “no tendr” representantes en las listas y, en ese sentido, plante: “Tiene que haber generosidad en el armado de candidatos, para evitar la dispersin del voto popular, pero tambin tiene que haber poder popular para defender la victoria”.

Borello, al referirse a las elecciones presidenciales de 2023, exhort: “Para el prximo proceso electoral estamos proponiendo que se debe ampliar la expresin patritica, nacional y popular de los trabajadores y de los movimientos sociales”.

Ya en la franja opositora al Ejecutivo nacional se encuentra el Movimiento Barrios de Pie-Libres del Sur, que conduce Silvia Saravia.

En las ltimas horas, este sector decidi sumarse a la flamante alianza Vamos con vos, que en estos comicios llevar como primer candidato a diputado nacional en el distrito bonaerense al ex ministro de Transporte de la etapa kirchnerista, Florencio Randazzo.

“Como parte de Libres del Sur vamos a participar de la agrupacin Vamos Con Vos y llevamos la candidatura de Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Seguramente llevaremos candidatos propios, an no los tenemos definidos”, adelant Saravia.

Desde los movimientos sociales de izquierda, el Polo Obrero -brazo piquetero del trotskista Partido Obrero- ya defini sus candidatos para las prximas legislativas.

“Planteamos un programa para atacar la desocupacin con un plan de obras publicas y viviendas; planteamos que el salario tiene que ser el activador de la economa nacional; queremos la constitucin de un banco de tierras de loteos sociales para la construccin de viviendas populares en todo el pas, y triplicar el presupuesto de salud y educacin en base al no pago de la deuda externa”, enumer Eduardo Belliboni, principal referente.

El dirigente del Polo Obrero inform que propondr como candidatos a Gabriela de la Rosa, de La Matanza; Jeremas Canteros, de Capital Federal; y a Manuel Berardo, en la provincia de Crdoba, todos integrantes del PO.

El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados postular a Ral Castells en la provincia de Chaco.

Adems, voceros del sector informaron a esta agencia que el MIJD se presentar en la provincia de Buenos Aires en un frente con el Partido Socialista Autntico, el Partido Humanista y el Partido Izquierda Juventud Dignidad.

Desde este frente electoral llevarn a la dirigente Nina Pelozo como candidata a diputada bonaerense por la tercera seccin electoral (sur del Gran Buenos Aires) y para diputados nacionales a Mario Mazzitelli, del PSA, y Alexis Morillo por el MIJD.

Finalmente, en el arco de sectores piqueteros de izquierda existen organizaciones que son crticas del sistema electoral y que sostienen posturas abstencionistas, como el Movimiento Teresa Rodrguez (MTR) y la Coordinadora de Unidad Barrial (CUBA).