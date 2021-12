Entre las “Marchas de la vida” y el movimiento LGBT como “Cultura de la muerte” – NCN

Ser provida es defender la vida de los demás desde su inicio a su término como el valor básico sobre el que se asienta la convivencia en sociedad. Distintas corrientes se han formado en las últimas décadas a favor y en contra de esa ideología.

Alejandro Geyer es el gran impulsor de las “Marchas por la vida” en nuestro país. Además es Licenciado en Filosofía, lo cual lo acerca al deseo constante de estimular la reflexión, la lógica y a una manera ideal de reforzar valores.

En las marchas se persigue, cómo temáticas usualmente fijas, la derogación de los protocolos de la muerte, el respeto del derecho a la vida y que se generen políticas públicas que prevengan el aborto clandestino y legal. También llaman a promover una Educación Sexual Integral (ESI) libre de ideología de género, un mejor sistema de adopción y de cuidado de la maternidad vulnerable, y una lucha decidida contra el abuso, para que en la Argentina no haya «ni víctimas de aborto ni víctimas de violación».

Consultado sobre la motivación para el inicio de las Marchas por la vida en Argentina, describió que “la idea fue del Ing. Carlos Lorenzo (hijo del Toto Lorenzo), amigo desde hace muchos años. Y viví en Roma y participaba de las Marchas allá. Viendo que se venía un avance fuerte para votar la ley de aborto me invitó a volver a mi país para armarlas en el país”.

Para Heyer, el principal logro de esta iniciativa fue “la movilización de más de 2.500.000 de personas que salieron sin pedir un choripán ni un plan, nadie salió pidiendo algo para sí, todos salieron para pedir que se respete la vida de los niños en gestación. Pusimos más gente que los sindicatos y sin fuerza económica”. Sumado a este movimiento, se creó la llamada ola celeste, la cual fue acuñada luego por las organizaciones autodenominadas “provida” en su convocatoria de cara a la sesión en el Senado, para polarizar con la marea verde que conquistó la media sanción el 13 de junio.

Su libro «La verdad oculta de las Marchas de la Vida» fue presentado el jueves 9 de diciembre de 2021 en Buenos Aires con entrada libre y gratuita. Según propias palabras de Geyer, el libro “tiene un objetivo principal: no olvidar lo que pasó desde el 2017 hasta el 2020, quienes fueron los que dieron todo para poner la ley genocida del aborto, los responsables, las traiciones, etc.”; y también para saber “quienes defendieron ´las dos vidas´”.

Además, menciona al movimiento LGTB+ y lo asocia a “La Cultura de la Muerte”, ya que, según sus dichos, esta creencia “tiene la Agenda 2030 y la gran mayoría de los políticos están de acuerdo en eso, no hay grietas como no la hubo en el tema aborto”. Ante ello, manifestó su disconformidad, porque “el gobierno no acompañó a la gran masa de gente que cree en la vida como valor principal de la existencia”.

Para finalizar, expresó su visión más extendida sobre el futuro de nuestro país: “difícil es decir cómo será la Argentina dentro de 20 años, con los que gobiernan no sabemos lo que va a pasar mañana o pasado”. Pero, a su vez, brinda un mensaje de aliento a aquellos seguidores pro-vida alegando “nosotros seguiremos marchando para manifestar nuestros valores”.