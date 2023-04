Entre los miedos del futuro y el espanto del presente

El recurso no es nuevo. El miedo se ha utilizado a lo largo de la Historia como elemento disciplinador; para anular voluntades, para dominar o sacar ventaja, para neutralizar a enemigos, para ganar elecciones. Ya lo decía Richard Nixon allá por 1968, cuando buscaba llegar a la Casa Blanca: “La gente reacciona al miedo, no al amor”.

Que se lo haya utilizado ampliamente no lo legitima ni mucho menos modifica su bajeza.

En un país donde si algo ha sobrado y sobra son tragedias, lágrimas y duelos, las palabras de un funcionario, ministro de Seguridad de la Nación como agravante, elevan la cuota de irresponsabilidad del elenco gobernante a límites estratosféricos. En un intento desesperado por ¿mejorar las chances electorales del Frente de Todos?, ¿realmente puede pensar eso?, Aníbal Fernández hizo su incalificable profecía: después de definirlos como “un grupo de gente que tiene cero formación, con vocación por el agravio y por lastimar” dijo que, de ganar la oposición las próximas elecciones “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos”.

Desafortunadas e imperdonables en cualquier coyuntura, las afirmaciones de Fernández, un verdadero maestro en el arte de decir barbaridades, llegan una semana después del brutal asesinato de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620, que expuso de modo feroz el drama de la inseguridad cotidiana en el Conurbano y mereció hasta un durísimo reclamo de la Iglesia.

Mal que le pese a Aníbal, responsable último del tema, es esa inseguridad la que viene regando las calles desde hace rato con la sangre de inocentes. Le dejó servida la respuesta a la oposición.

Pero hizo algo más: dejó expuesto, de un modo descarnado, el divorcio entre la clase política y sus intereses, y las necesidades e intereses de la gente. Unos y otros desgañitándose en internas y declaraciones altisonantes, danzas de nombres, acusaciones y reproches mutuos en el Olimpo de los funcionarios actuales, ex funcionarios, candidatos por ser o por no ser, mientras en la tierra de la gente común, entre los millones de simples mortales, la realidad cachetea de todas las formas posibles.

Casi en simultáneo con la bravata del ministro de Seguridad, se conoció un dato estremecedor. Uno más, a decir verdad: no siendo suficiente con ser pobres y sus carencias asociadas, los estudiantes pobres en la Argentina están entre los peores de la región en lectura. Evaluados los chicos de tercer grado de primaria, se comprobó que 6 de cada 10 no alcanzan el nivel mínimo en comprensión de texto. Sólo en cuatro países el panorama es peor: Nicaragua, Panamá, Guatemala y República Dominicana. Los resultados surgen de la encuesta ERCE, llevada adelante por la UNESCO en 16 países del área.

Los datos que arroja el sondeo tampoco son alentadores cuando se extienden a otros sectores socioeconómicos: los chicos argentinos más favorecidos también están en desventaja con respecto a los de otros países de parecidas características. Aquí, entre los alumnos de clase alta, sólo el 26,4%, o sea, 2 de cada 10, obtienen el mejor desempeño en lectura, frente a casi 5 de cada 10 en Costa Rica y Brasil y 5 en Perú. Si se tiene en cuenta que 5,9 millones de chicos son pobres en la Argentina 2023 (lo es el 54,2% de los menores de 14 años en todo el país, y el 56,5% de los que tienen entre 6 y 11 años) se puede tener una idea más acabada de la real dimensión del problema.

El año pasado, un estudio de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Cuyo hizo un relevamiento con sus estudiantes: como resultado comprobó que 6 de cada 10 alumnos tienen problemas para entender lo que leen y deben repasar el texto varias veces para poder comprenderlo.

Una pregunta interesante, y necesaria, es cómo llegó a la universidad alguien que tiene dificultades en un área semejante. ¿Qué instancias fallaron antes no sólo en detectarlo sino en resolverlo, o en dar algún llamado de alerta? Entender un texto va mucho más allá de aprobar una materia o pasar de grado o de año: es un principio clave para desarrollarse y manejarse en la vida.

A raíz de la última prueba ERCE de la Unesco, expertos dicen que tercer grado ya es tarde para actuar. Cabe destacar que el relevamiento en cuestión fue hecho antes de la pandemia. ¿Qué se está haciendo para remediar este cuadro de situación? ¿Qué políticas educativas efectivas se están pensando? ¿A quién le importa de verdad todo esto?

Tristemente, parecería que a nadie; al menos a nadie de los que podrían estar haciendo algo para revertirlo. Por lo pronto, mientras se daba a conocer el informe, Roberto Baradel, secretario general del gremio docente SUTEBA, estaba reunido con Cristina Kirchner y otros sindicalistas en el Senado, ocupados en el “operativo clamor”.

Pero si todo anda como anda, ¿por qué la educación sería la excepción a la regla? Algunos ejemplos de la incomprensible y errática política del Gobierno: mientras Sergio Massa llegaba a Washington para tener diversas reuniones con representantes del FMI, en el marco de la asamblea del organismo, en Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández mandaba un mensaje al Fondo: “No nos van a asfixiar, no vamos a renunciar a estas ideas”. Fue en la inauguración de una exposición de diseño e innovación industrial en el CCK.

Al día siguiente, el inefable Fernández volvería a hacer de las suyas, en otra inauguración, esta vez la del Zeppelin, la nueva terminal del aeropuerto de Ezeiza. Mientras daba la bienvenida a la obra, dijo “queremos que salgan argentinos a conocer el mundo, pero la menor cantidad posible porque no nos están sobrando los dólares”.

Antes de cerrar esta columna, una rectificación: no es cierto que la educación no le importe a nadie en este país. Y si no, ahí está el caso del ex juez César Melazo para desmentirlo. Detenido en 2018 y condenado el 6 de marzo pasado a 7 años y 10 meses por integrar una banda dedicada a robos y estafas, acaba de ser excarcelado con libertad asistida. ¿El motivo? Los cursos de capacitación y educación que llevó a cabo en la cárcel. ¿Qué estudió su ex Señoría?: Ukelele y Tai Chi Chuan.

