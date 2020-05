ENTRE RIOS – Falleció el ex senador radical Alfredo Maffioly

El dirigente radical y ex senador provincial por Colón, Alfredo Maffioly, falleció este viernes. El exlegislador tenía 68 años, y “sus restos no son velados y serán cremados. Se ruega no enviar ofrendas florales, su importe donarlo al hospital San Roque de Villa Elisa”.

Poco después de conocerse la noticia, numerosos dirigentes utilizaron las redes sociales para despedirlo.

Desde el Comité UCR Villa Elisa recordaron que el exlegislador, de profesión abogado, “abrazó la actividad política desde muy joven, mientras estaba en la Facultad militó activamente en la Franja Morada y en 1983 con la vuelta de la democracia, se constituyó en un referente importante del la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, siendo a su vez profesor de los colegios de nivel medio en nuestra ciudad”.

“Fue Diputado Provincial en el período 1983 – 1987 y Senador por el Departamento Colón desde 1987 a 1991, llevando adelante una destacada labor legislativa durante su desempeño en ambas Cámaras”, reseñaron. Y agregaron: “Ocupó diversos cargos partidarios, ejerció la vice presidencia 1ra. del Comité Provincial de la UCR en la década del 80 y actualmente era delegado al Congreso Provincial del Partido por nuestro departamento”.

“Un hombre leal, de férreas convicciones, sólido políticamente, defensor a ultranza de los valores republicanos y democráticos, buen padre de familia, apasionado del deporte de los fierros, entre otros calificativos que podríamos mencionar”, valoraron.

Y cerraron: “Desde el Comité de Municipio de la Unión Cívica Radical, expresamos nuestro pesar y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y amigos, en especial a sus hijos”.