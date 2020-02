Entre Ríos-Los gremios se preparan ante la convocatoria del Gobernador

La Asociación de Trabajadores del Estado analizará hoy en el marco de la Multisectorial la convocatoria planteada por el Gobernador para reformar el régimen jubilatorio provincial. En la Unión Personal Civil de la Nación, anticipan la disposición a sumarse a ese debate.

De los temas considerados por el Gobernador en su reciente mensaje a la Asamblea Legislativa, el que atañe directamente a los trabajadores del Estado provincial es la convocatoria a analizar el sistema previsional. Las omisiones también impactaron sobre el sector, concretamente la falta de referencias a la política salarial, a la convocatoria a paritarias. En otro orden, el decrecimiento de la planta de personal destacado por Bordet, no fue interpretado necesariamente, como un mérito.

Consultados por EL DIARIO, los secretarios de UPCN, José Allende, y de ATE, Oscar Muntes, hicieron sus propias valoraciones.

UPCN. “Del discurso lo que más nos toca es el tema de la Caja de jubilaciones y si bien, prácticamente no aludió a paritarias, habló de diálogo”, rescató el secretario general de UPCN.

Consideró que “decir que no vamos a permitir que se toque nada de la Caja es tan irresponsable como decir que alguien en forma unilateral va a tomar decisiones al respecto. Yo creo que el problema del gran déficit lo conocemos todos, y como la Caja es de todos, entre todos debemos tomar algunas soluciones y algunas alternativas”, dijo adelantando opinión.

No obstante la disposición a analizar la situación previsional, Allende señaló que “tal vez el sector menos comprometido, que quizá no sea deficitario es el que nosotros representamos”, en alusión al escalafón general y al de enfermería que “prácticamente, no generan déficit en la Caja”, acotó.

En la respuesta a la consulta periodística, el dirigente deslizó algunos aspectos a analizar. “Yo discutiría si en el déficit tenemos que poner o no a los retirados de la Policía que no son jubilados. Tenemos que discutir –agregó- si una persona entre sueldo y pensión puede estar cobrando cerca del millón de pesos”. En ese sentido, repasó que “las pensiones fueron interpretadas y concebidas para proteger hace años a la mujer que trabajaba en la casa. Si el marido fallecía, para que la mujer no quedara desprotegida se generó el ingreso a través de la pensión. La realidad es que la mujer trabaja igual que el hombre, entonces si la pensión es para que nadie quede en una situación de indefensión, ahora no sería todas las situaciones iguales”, analizó.

“Tampoco puedo entender que alguien con muy pocos años de aporte a la Caja se pueda jubilar porque está en un determinado sector”, continuó.

Luego de plantear “cómo no vamos a estar dispuestos a discutir esas cosas” se detuvo en la situación de las cajas de jubilaciones municipales, a las que siempre se opuso, dijo.

“Cuando uno arma una caja municipal se tendría que llevar los jubilados, sin embargo quedan en la Provincia y los aportes (de los activos) se empiezan a hacer al nuevo organismo municipal. Un municipio arma su Caja y a partir de ahí, todos los meses tiene un colchón de dinero mientras la Provincia le sigue pagando a los jubilados municipales que ya habían obtenido el beneficio. Y –advirtió- lo que es peor y nadie da el debate, es que toda Caja de jubilaciones municipal está destinada al fracaso. Todas terminan con un gran déficit. Empiezan de cero, sin jubilados y entonces son superavitarias y han servido para ser financiamiento de los intendentes. Primero, tienen un financiamiento barato pero cuando va pasando el tiempo y empiezan a jubilarse, es inviable; empiezan a tener que pagar más que lo que aportan y se vuelve deficitaria”, analizó.

Tras las consideraciones, reiteró que “insistir con que la Caja no se toca, es como tener un enfermo y decir que no le voy a dar medicamento. La sociedad nos va a condenar si no nos sentamos a dialogar porque lo estamos pagando con sus impuestos. Hay que sentarse a dialogar antes de que esta bomba de tiempo nos explote y eso es real”.

PARITARIA. Allende compartió que el año pasado, Entre Ríos tuvo uno de los mejores acuerdos paritarios que hubo en el país, “pero ahora vemos que la inflación continúa y hay que convocar a paritaria”. Si bien el gobernador no lo mencionó en su mensaje, “rescatamos que entre los ejes que puso para este año está el diálogo y cuanto más crisis, más diálogo porque de alguna forma hay que alcanzar soluciones para todos”, analizó.

La disminución de agentes en la planta de empleados públicos, en opinión de Allende “puede ser un mérito que se termine con nombramientos, pero aparte de demostrar eso –apuntó- pretendemos que en los sectores más críticos, el personal nombrado en forma transitoria vaya ocupando esas vacantes y que vayan desapareciendo esos cargos irregulares que son muchos”.

Explicó que “la planta de personal se compone de planta permanente, pero también hay contratados, con 5, 8, 10 años de servicio. En Salud hay suplentes extraordinarios con 10, 12 años de servicio. Entonces son parte de la planta, así que aprovechemos esos cargos pero no para nombrar al lado de los ministros o de las grandes secretarías donde quizá no hace falta, sino en lugares donde hay empleados que no figuran en la estadística porque son suplentes extraordinarios o contratados de obra. De ese modo, las vacantes se cubren con gente que está trabajando.

ATE. La inclusión de la reforma del sistema previsional no tomó por sorpresa al secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado. “Se daba por descontada su inclusión en el mensaje porque la prensa lo había adelantado; hace tiempo que lo venían planteando y en la última semana había cobrado mucha fuerza que en la apertura de sesiones, el gobernador iba a mencionar un proyecto sobre reforma previsional”. Recordó que en base a esa situación la semana pasada hubo una reunión de la Multisectorial en defensa del sistema previsional, pero se consideró prudente esperar que se concretara el anuncio oficial antes de emitir posición.

Para esta tarde está convocada nuevamente la Multisectorial y se va a analizar. “Desde ATE, desde la CTA Autónoma somos muy respetuosos del ámbito conformado con la participación de muchas organizaciones que hoy se van a reunir. Hoy se emitirá una posición conjunta”, anunció Oscar Muntes.

“Queremos ser respetuosos con todos porque nos parece a destiempo si se integra una multisectorial, adelantar posiciones que pueden condicionar el análisis” sobre este asunto al que calificó “muy complicado, muy complejo”.

En cuanto a si tenían otras expectativas con el discurso del mandatario, señaló que “no hizo anuncio sobre la paritaria. Lo omitió y genera preocupación porque habló que el porcentaje otorgado el año pasado ubica a Entre Ríos con la mejor paritaria en el país, cosa que reconocemos, aunque también decimos que el 80% de los trabajadores de la administración pública sigue estando por debajo de la línea de pobreza”.

Comentó que “nos hubiera gustado que diera más certeza y previsibilidad con la convocatoria a paritaria. Que dijera en qué lapso iba a convocar a los sindicatos a discutir salarios y condiciones de trabajo hubiera sido interesante para descomprimir”, justificó.

Muntes trasmitió que “en todos los lugares se está debatiendo cuándo el gobierno de la provincia va a convocar a los gremios, ya que en el ámbito nacional ya convocaron a los docentes y la provincia de Buenos Aires ya convocó a los estatales y hubo un ofrecimiento por lo que están en negociaciones. Tenemos menos de 10 hábiles del mes de febrero y eso intranquiliza y genera malestar porque ya nos vamos a marzo”.

Recordó que desde la organización que conduce “habíamos pedido apertura inmediata de paritaria 2020 porque no teníamos previsibilidad para enero, febrero y marzo, porque no estaba pautado un criterio para empezar el año. No convocó, no hizo anuncio y esperamos que nos convoque”.

Hizo hincapié en que se produjeron “definiciones políticas importantes contrarias a la cláusula gatillo, que –subrayó-, a nosotros nos permitió no perder poder adquisitivo. Si se elimina cual sería la otra propuesta. Es un desafío complejo y creemos que nos tendrían que convocar esta semana o a más tardar la semana que viene”, estimó.

Con relación a la ponderación del decrecimiento de la planta de personal, apuntó que un análisis se puede hacer en orden a los planteos de los organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional, en línea con la reducción de gasto público, pero también “se puede decir que tenemos menos trabajadores para prestar servicios y los que hacen funcionar a pleno el Estado son los trabajadores”. Reflexionó: “Vemos contradicciones: anunciar que hay menos trabajadores en la planta nos hace ruido porque cada vez tenemos más trabajo, más funciones, y cada vez menos trabajadores brindándolas. La gran discusión es a quién le conviene un Estado más chico que no cumpla las funciones. Tenemos miradas diferentes, porque es a las grandes mayorías a las que el Estado tiene que garantizarle derechos. No queremos decir que el Estado debe ser el empleador de todos. Luchamos por el régimen jurídico básico, la carrera administrativa, queremos dar ese debate”, finalizó.