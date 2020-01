Entre River y Boca cobran la quinta parte de lo que percibe Liverpool por sponsoreo de indumentaria

El club de la Premier League facturará u$s 91.952.000 anuales por vestir la marca norteameriana, que también proporcionará la ropa de entrenamiento y de viajes a todos los equipos de la institución y de la fundación. Del otro lado del océano, el contraste con Boca y River es notorio, ya que los dos poderosos de la Argentina perciben entre ambos u$s 17.600.000.

Liverpool confirmó el fichaje de Nike como patrocinador técnico a partir de 2020-2021, cuando finalice su acuerdo de patrocinio con New Balance. Si bien ni la marca de la pipa ni el club dieron a conocer los términos económicos del acuerdo, según la BBC el contrato es por u$s 39,424 millones fijos por temporada, con un bonus de un 20% de la venta total de la indumentaria de juego y de entrenamiento. Fue la venta de merchandising lo que marcó la diferencia, lo que supondría que los “reds devils” facturarían alrededor de u$s 91.952 millones, una cifra superior a los u$s 53.872 millones que le ingresaba anualmente con New Balance.

Con este acuerdo, Nike sigue en la elite de la Premier League, al firmar un acuerdo con el club que, actualmente es líder en solitario del torneo.

No es una cuestión menor, ya que la compañía norteamericana vestía al Manchester City, que en 2019-2020 pasó a estar patrocinador por Puma.

El anuncio de la incorporación de Nike como sponsor llega después de que la Justicia británica le diera la razón al club en su pulseada con New Balance, que reclamaba el derecho a ejecutar la renovación automática del acuerdo que los unía.

Volviendo a la comparación con los dos más grandes de nuestro país, Boca acaba de alejarse de Nike y firmó un contrato con Adidas superior al que tiene su archirival, que ya lleva una relación de 38 años con la marca de las tres tiras.

El “Xeneize” percibe un monto anual fijo de u$s 10.069.000, además de un bono único de u$s 3 millones al momento en que firmó el vínculo con la marca alemana. Por otra parte, Adidas desembolsará 200 mil de la misma moneda por año por la explotación de la tienda que está en el Museo de la Bombonera, a su vez 90 mil anuales para inversión en el desarrollo de distintas campañas de marketing. En este caso, el valor tope del dólar es a $70.

Por el lado de River, el “Millonario” recibe u$s 7,5 millones anuales en montos fijos, es decir, un 25% menos que Boca. También, con un valor de $63 por dolar suma alrededor de u$s 1,3 millones en regalías por venta de camisetas.

El dinero mueve el fútbol y los clubes europeos se llevan a las figuras sudamericanas, convierten a sus ligas en las más poderosas y no ganan solo en lo deportivo, sino también en el aspecto comercial y financiero.