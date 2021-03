Entregaron herramientas del Programa Nacional Potenciar Trabajo en La Banda y ciudad Capital

Los actos fueron en la Plaza Mauricio Rojas de la Ciudad de la Banda y en Salón de Usos Múltiples (SUM) del Barrio la Católica en la Capital.

Este lunes se realizaron 2 actos de entrega de distintas herramientas del Programa Nacional Potenciar Trabajo. Fueron en la Plaza Mauricio Rojas de la Ciudad de la Banda y en Salón de Usos Múltiples (SUM) del Barrio la Católica en la Capital.

La entrega abarca los ejes temáticos textil, gastronómico, reciclaje, acompañante terapéutico y deportivo entre las que se destacan palas, amoladora, mezcladoras, carretillas, redes, pelotas, botas, uniformes de trabajo, planchas, máquinas de coser, balanzas, hilos en otras cosas.

Cabe destacar que el programa Potenciar Trabajo reúne a los programas Hacemos Futuro, Ellas Hacen y el Salario Social Complementario buscando avanzar en la conversión de planes sociales para poner énfasis en la empleabilidad y las propuestas productivas, con el objetivo de promover inclusión social y mejorar los ingresos. El alcance del mismo llega a más de 360 titulares del beneficio de 16 proyectos presentados en La Banda y de 1.030 titulares del beneficio de 24 proyectos en Ciudad Capital.

En el acto realizado en la “Cuna de Poetas y Cantores”, estuvieron el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai; el Intendente de la ciudad de la Banda, Pablo Mirolo; el responsable del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Dr. Mario Suárez; presidente del Banco de Alimentos, Miguel Ángel Siufi; Dr. Carlos Olivera y el coordinador del Programa, Fabián Nieto.

herramientas

El acto se realizó cumpliendo con los protocolos de distanciamiento social por la pandemia del Covid-19 y al término del mismo, el intendente de La Banda, Pablo Mirolo agradeció el trabajo articulado de nación, provincia y municipio y dijo que “venimos trabajando mucho en la concreción de este proyecto aquí en la ciudad y el relanzamiento de lo que es el programa Potenciar Trabajo. Hace algunos meses firmamos, entre nación, provincia y municipio, un convenio marco específico para que 360 beneficiarios puedan empezar a trabajar con distintos proyectos productivos y por eso entregamos herramientas, maquinarias e insumos para ejecutar cada uno de los proyectos presentados”.

Por su parte el titular de la cartera de Desarrollo Social de la provincia, Dr. Niccolai manifestó ” estamos en La Banda acompañando a las autoridades municipales que han presentado y se ha aprobado varios proyectos dentro del Programa Potenciar Trabajo, también el Banco de Alimento. Estamos aquí destinando parte de la primera remesa que son 50 millones de pesos, la segunda remesa es igual y que ha sido destinada para insumos de utilización de los beneficiarios en los distintos proyectos sanitarios, deportivo, textil, diversas actividades y que permite una articulación entre los 3 ámbitos nación, provincia y municipio para cumplir el objetivo del programa vinculando los programas de empleo con el trabajo formal”.

Luego el Responsable del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Dr. Mario Suárez refirió “las políticas públicas del Ministerio de Desarrollo es un logro más dentro del contexto nacional del Programa Potenciar Trabajo en todo el país, con más de 300 mil puestos de trabajo, para no vivir de un plan social, sino que se genere su capacitación en oficio y puedan, mediante el uso de esta maquinaria y lo que significa la dignificación del trabajo, generar sus propios puestos de trabajo.Mientras tanto el estado lo asiste con estos subsidios no reintegrables para que puedan generar las herramientas y los materiales necesarios para poder hacer uso de su trabajo”. Además enfatizó “es importante generar desde aquí un impulso después de 4 años que no tenía movimiento este programa”.

También se refirió al momento el presidente del Banco de Alimentos, Miguel Siufi que destacó ” la nuestra es una organización de la sociedad civil, es una tradicional ONG y poder hacer esta articulación pública – privada nos gratifica y somos beneficiarios también porque recibimos la contraprestación. Los titulares del programa Potenciar Trabajo ahora tienen una contraprestación horaria destinan 4 horas de su jornada diaria para prestar servicio y esto lo hacen en el banco de alimentos”.

En el acto realizado en el Barrio la Católica en la Ciudad Capital, el ministro Niccolai estuvo acompañado por el responsable del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Dr. Mario Suárez y por la Intendente de la Ciudad Capital, Ing. Norma Fuentes.

La modalidad fue similar, es decir la entrega de diferentes herramientas para los beneficiarios. Tras el acto, la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes expresó “estamos en el SUM del barrio La Católica, que oportunamente nos entregó el señor gobernador para generar una serie de actividades, y en esto también el desarrollo de 24 proyectos de Potenciar Trabajo en donde abarcan prácticamente 1.030 beneficiarios que van a trabajar en distintas actividades como promotores ambientales, promoción de salud, talleres de costura, herramientas necesarias para construcción y una serie de actividades que van a generar la inclusión y capacitación de personas que vienen trabajando dentro de este programa nacional, en una articulación del gobierno nacional, el provincial y en el territorio a través de los municipios”, señaló la intendente.