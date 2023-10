Entró en Gaza el primer equipo médico de la Cruz Roja desde el recrudecimiento del conflicto

Un equipo médico de la Cruz Roja especializado en atender heridas de guerra entró en la Franja de Gaza por primera vez desde el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamas tras el ataque múltiple que la organización islamita perpetró en territorio israelí el 7 de octubre pasado, dijo una portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El equipo acompaña a una caravana humanitaria con varios camiones provistos de elementos que permiten «curar entre 1.000 y 5.000 personas según la gravedad de las heridas», se indicó desde Cruz Roja.

«Es un pequeño alivio, pero insuficiente», advirtió el director regional del CICR, Fabrizio Carboni.

«Ayudará a aliviar la presión extrema sobre el personal médico de Gaza. Pero es necesario un acceso seguro y sostenido para la ayuda humanitaria», destacó, según reportó la agencia de noticias AFP.

