Envía México toneladas de ayuda humanitaria a Haití

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó a través de redes sociales que este domingo 15 de agosto, la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército Mexicano implementó un operativo en el que transportaron insumos de primera necesidad para la isla.

Víveres, medicinas y agua son los insumos que transporta la FAM rumbo a Haití. Aunado a esto, se instaló un acopio en las instalaciones de la SRE para que el área de cooperación humanitaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México se asegure de enviar lo necesario al país que se declaró en emergencia.

A las 15:50 horas (tiempo del centro de México), el canciller mexicano confirmó el despego de la aeronave responsable de llevar los víveres al país en emergencia.

“Despega en este momento Hércules C-130 Fuerza Aérea Mexicana con rumbo Haití al mando del capitán Raúl Cerrillos. Le acompañan la tripulación, el Embajador de México en Haití Dr. Jesús Valdes,la Directora de Amexcid, Dra. Laura Carrillo y Raúl Miliani de Protección Civil”

Asimismo, en un video promocional de las actividades humanitarias del gobierno federal, se especificó que el envío de víveres, agua potable y medicamentos atiende a una orden directa del presidente Andrés Manuel López Obrador y secundada por el canciller Ebrard Casaubón.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, un terremoto de 7.2 grados azotó a Haití, donde ha dejado un saldo de 304 decesos y cuantiosos daños materiales y patrimoniales. El epicentro ocurrió a 12 kilómetros de la localidad de Saint-Louis du Sud y se presentó a las 08:29 horas (tiempo local). Asimismo, se ratificó que el movimiento telúrico tuvo presencia en Cuba y República Dominicana; sin embargo, en estas dos naciones no tuvo tantos daños como en Haití.

Como si esto no fuera suficiente para el pueblo haitiano, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) emitió la alerta de tsunami; sin embargo, ésta fue cancelada al poco tiempo. Después del sismo principal hubieron cinco réplicas, donde la más fuerte fue de 5.2.

Cabe recordar que López Obrador ya había informado a los mexicanos de lo que pensaba respecto al siniestro presentado en el país del mar Caribe, donde ya había adelantado que el gobierno federal emprendería envió de suministros básicos.

“Lamento el sufrimiento de nuestros hermanos de Haití. Ordené preparar ayuda de inmediato a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a las secretarías de Relaciones Exteriores, de Marina y de la Defensa Nacional”

La cancillería proporcionó el número de emergencia 509- 4895-7656 para auxiliar a todos los connacionales que lo requieran, al tiempo que a nombre del gobierno mexicano, se solidarizó con las autoridades y el pueblo de Haití. También, la embajada de México en Haití informó que ofrecerá protección consular a cualquier hora, durante todo el día, en caso de emergencias y proporcionó el mismo número que la cancillería.

Pasadas alrededor de 10 horas del sismo, la Embajada de México en ese país declaró que no había registrado connacionales entre las víctimas mortales y los miles de afectados; no obstante, continuarán al pendiente de las actualizaciones oficiales y permanecerán en contacto con las autoridades mexicanas. Hasta el momento no se ha detallado la cantidad de insumos enviados a Haití, pero se espera que con el acopio instalado en la SRE se pueda ampliar la ayuda al pueblo que quedó devastado por el sismo de este fin de semana.