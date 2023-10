Erdogan acusa a Occidente por ‘masacres en Gaza’ y a Israel por ‘crímenes de guerra’

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó este sábado a Occidente de ser «el principal culpable de las masacres en Gaza» y advirtió que está listo para «presentar a Israel ante el mundo como un criminal de guerra», tras lo cual la Cancillería israelí pidió a todos sus diplomáticos en Turquía regresar al país.

«Los principales culpables de las matanzas en Gaza son los occidentales. Con la excepción de algunas conciencias que alzaron la voz. Estas masacres son totalmente obra de Occidente», declaró el jefe del Estado turco en un «mitin de apoyo a Palestina» que reunió a cientos de miles de personas en Estambul.

Además, Erdogan acusó a las potencias occidentales de «crear una atmósfera de cruzadas» contra los musulmanes.

«Todo el mundo sabe que Israel no puede dar un paso sin las potencias occidentales», estimó y les reprochó no haber pedido un alto el fuego, reprodujo la agencia de noticias AFP.

«Lloran por los niños muertos en Ucrania, ¿por qué este silencio ante los niños muertos en Gaza?», preguntó y acusó a Israel de cometer «crímenes de guerra».

«Son los ocupantes, los invasores. Por supuesto, cada país tiene derecho a defenderse, pero ¿dónde está la justicia? Lo que está sucediendo en Gaza no es defensa propia, sino una masacre», continuó. Esas declaraciones llevaron a que el canciller de Israel, Eli Cohen, le pidiera a sus diplomáticos en Turquía regresar al país.

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 28, 2023