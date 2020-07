Es concreto, una de las provincias con mejores resultados es Santiago del Estero

Este lunes el ministro de Salud de la Nación Ginés González García arribó a la provincia para recorrer junto al gobernador Gerardo Zamora el Centro de Salud Familiar “Mama Antula” situado en el sur de esta Capital, al cual consideró “ejemplar”.

Tras visitar las instalaciones mantuvo un contacto con la prensa y expresó que la obra le genera “una gran alegría porque es un Plan Federal que trabajamos con todas las provincias. Yo hablo al menos dos veces por semana con el Gobernador y la ministra y estamos muy integrados. Estos programas van a favorecer a la gente mejorando la atención no solo del covid sino de todo el sistema de salud hacia el futuro”.

“Es un lugar ejemplar, el centro de sangre para la recuperación de plasma. Esta estrategia es una investigación que no terminó pero parecería ser muy útil al principio de la enfermedad”, agregó.

Te recomendamos:

Ginés González García y Zamora inauguraron el hospital Mama Antula



Ginés informó que actualmente laboratorios argentinos se encuentran trabajando en un estudio para la generación de anticuerpos que podrían representar una gran solución en el tratamiento del coronavirus, hasta la llegada de la vacuna. “Mientras tanto esperamos para que ante una contingencia con estos centros de salud, que son una válvula de escape porque Santiago hasta ahora no lo ha necesitado”.

“Las medidas dependen mucho de nosotros, de que cumplamos con las normas. No olvidemos que la pandemia no pasó y hoy lo más importante es la prevención. Estamos en un momento difícil, Lo hemos transcurrido con gran éxito pero esto no terminó, seguimos en la tormenta“

El funcionario nacional también se refirió a quienes se oponen a medidas como la cuarentena. Al respecto, consideró que “la evidencia mundial, las tragedias y las muertes evitables son elocuentes, no me parece que haya que explicar nada. Claramente la prevención es lo que mejor funciona, más allá de que nosotros cuidemos el sistema de salud. Es una discusión para otra cosa, esto no es un Boca-River“.

Finalmente destacó los resultados que tuvieron las medidas del gobierno provincial para evitar la propagación del virus. “Los resultados son concretos. una de las provincias que tiene mejores resultados es Santiago del Estero.

Además, indicó que uno de los convenios firmados con el Ejecutivo provincial prevé la construcción de un reservorio para las vacunas una vez que se desarrollen. “El terreno lo pondrá la Provincia y Nación construirá”, explicó ya que las vacunas necesitarán cuidados especiales para su traslado y almacenamiento, entre ellos una cadena de frío.

“La idea es trabajar codo a codo con las provincias, queremos poner a la salud en el lugar de la agenda política que nunca debió dejar de tener”, concluyó.