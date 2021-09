«Es importante que Macri recupere el eje» (Video) – NCN

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, señaló este viernes que se necesita «pensar la Argentina desde la Argentina» y consideró que «es importante que el expresidente Mauricio Macri recupere el eje, porque hay quienes se sienten representados por él», al participar en la localidad de Vicente López de un acto organizado por el gremio de la Asociación Bancaria (AB).

«En relación a las declaraciones del líder de Juntos por el Cambio, quien afirmó públicamente que o cambiábamos, o nos teníamos que ir, le pido que recupere el centro, que se tranquilice. Que baje un cambio, y tenga un poco autocrítica. Gobernó muy mal y eso lo llevo a ser el primer presidente que se presentó y no ganó una reelección», enfatizó en alusión a conceptos formulados por el ex jefe de Estado en una radio de Córdoba.

En ese sentido, Kirchner remarcó: «Es importante que recupere el eje porque hay quienes se sienten representados por él».

«Nosotros no nos sentimos superiores moralmente a nadie, tampoco inferiores. Pero no creemos que se pueda tomar vino en un barrio sí y en otro no; que hay universidad para algunos y los demás no pueden ir», agregó en una clara referencia a dichos pronunciados por la exgobernadora bonaerense y actual pecandidata de Juntos por el Cambio en CABA, María Eugenia Vidal.

En declaraciones periodísticas, la exmandataria dijo que «una cosa era fumarse un porro en Palermo» y otra hacerlo «en una villa como la 1 11 14 o la Zavaleta, donde viven los narcos».

«Así gobernaron con ese criterio tomaron decisiones y cada decisión estuvo siempre tamizada por el criterio excluyente», afirmó Máximo.

Sobre ese punto, se preguntó «¿Piensa un minuto antes de hablar? Lo que necesitamos es tener un diálogo maduro, ser firmes, dignos y avanzar con la convicción de dar todas las peleas que sean necesarias».

«Queremos y debemos pensar la Argentina desde la Argentina. Eso es lo que queremos y eso nos va a conducir a una situación de mayor inclusión no solo social», continuó.

(Video Gentileza Telám)

El diputado también puso de relieve que «algunos medios porteños destaquen y pongan en tapa que el salario argentino era el más bajo en dólares», pero recordó «son los mismos que nunca habían dicho que teníamos el salario en dólares más alto de Sudamérica cuando Axel -Kicillof- era ministro de economía».

«Después de mucho tiempo tenemos un punto de acuerdo: Están de acuerdo que tenemos que mejorar el poder adquisitivo, mejorar el salario de los trabajadores», agregó.

En la misma línea, se refirió a los títulos periodísticos que advertían sobre la baja de la inversión social: «Bien, porque coincidimos y está bien que la aumentemos, estamos de acuerdo, pero después no lo critiquen. Es necesario que terminemos con las discusiones estériles e hipócritas», señaló.

«Tenemos que recuperar las redes sociales, en los barrios, organizar y escuchar a la gente. Espero que el próximo 12 podamos confirmar el rumbo elegido en agosto de 2019 y en octubre», expresó, al tiempo que pidió «no contestar a las provocaciones y a los discursos de odio».

«Todas nuestras acciones políticas de un gobierno deben tener en el centro al ser humano», concluyó.