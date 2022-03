Es imposible el crecimiento armónico del país si no se aprovecha el potencial de las provincias

El gobernador Gerardo Zamora valoró durante la reunión de los Bajos Submeridionales de los funcionarios nacionales en el afán de resolver lo que consideró «una necesidad histórica de tres provincias hermanas».

Durante la reunión de los Bajos Submeridionales que se realizó en el Fórum, el gobernador Gerardo Zamora valoró la presencia del ministro del Interior Eduardo «Wado» de Pedro, de Agricultura, Julián Domínguez así como de los gobernadores de Chaco y Santa Fe, Jorge Capitanich y Omar Perotti.

El primer mandatario provincial considero que este encuentro busca subsanar «una necesidad histórica de tres provincias hermanas» y subrayó que es necesario «solucionado los problemas de recuperación de nuestra tierra generar una expansión de nuestro sistema productivo».

«Desde Santiago del Estero, no podemos más que apoyar las palabras del ministro del Interior sobre el federalismo, si queremos ser un país serio y con mucha fuerza económica, desarrollo y con posibilidades de progreso social que contenga a todos los argentinos. Si no somos un país federal en serio, las consecuencias están a la vista. La defensa del federalismo no debe ser declamativa, sino de acciones«, expresó Zamora.

Agregó que el Estado provincial acompañará «siempre el crecimiento del país, que es imposible sea armónico y real si no podemos aprovechar el potencial de las provincias argentinas que dimos nacimiento a nuestra Patria«.

«El trabajo que venimos realizando nos hace pensar que estamos encaminados desde lo técnico a lo político. Esto que se transmite entre Santa Fe y Chaco, nos encuentra en un camino bastante interesante», destacó el Gobernador.