“Es inaceptable e inconstitucional” – NCN

Luego de que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, anunciara que el Gobierno trabaja sobre un proyecto para acordar “lineamientos centrales del uso de las redes sociales”, los principales dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a criticar la idea y advirtieron que atenta contra la libertad de expresión.

Uno de los primeros que se pronunció fue el diputado nacional Mario Negri, que a través de su cuenta de Twitter escribió:

“Podrán disfrazarlo como quieran, pero intentar regular/ controlar las redes sociales, además de inconstitucional, es autoritarismo puro y duro. La democracia exige libertad. Si no no es verdadera democracia. #LibertadDeExpresion”.

Gustavo Béliz quiere regular el uso de las redes sociales “para que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.

No son las redes sociales, es el relato, la impunidad, la falta de ejemplaridad, la obscenidad del poder.

Respeten la Constitución Nacional, con eso alcanza. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 29, 2022

También hizo lo propio el senador Alfredo Cornejo, que disparó contra el Gobierno por su polémica idea:

“La falta de respeto a la libertad de expresión por parte del FdT no me sorprende, me preocupa. Su fijación contra la opinión distinta siempre bordea la censura. Intoxicar la democracia es bastardear las instituciones y violar la Constitución. De eso sabe bien el kirchnerismo”, sentenció.

La falta de respeto a la libertad de expresión por parte del FdT no me sorprende, me preocupa. Su fijación contra la opinión distinta siempre bordea la censura. Intoxicar la democracia es bastardear las instituciones y violar la Constitución. De eso sabe bien el kirchnerismo. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 29, 2022

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, opinó: “La mejor manera de no intoxicar el espíritu de nuestra democracia es respetando la libertad de expresión y de opinión. Meterse a controlar las expresiones en las redes sociales es inaceptable e inconstitucional”.

También la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó el proyecto y lanzó una dura crítica el secretario de Asuntos Estratégicos: “¡Basta de la policía del relato! ¡Queremos libertad! Beliz: dedíquese a cumplir su rol. Las redes sociales, que recogen el debate público, la crítica y la adhesión a determinado gobierno, no requieren una regulación”.

Tras el anuncio sobre la elaboración del proyecto, no sólo la oposición utilizó precisamente las redes sociales para rechazarlo, sino también el oficialismo para defenderlo.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, cruzó a Rodríguez Larreta, que había advertido que “cualquier límite a la libertad de expresión es un intento de erosión de nuestra democracia y nos oponemos absolutamente”.

“Lo que erosiona la democracia es que un jefe de gobierno instale noticias falsas. El debate sobre el buen uso por parte de los ciudadanos de las redes sociales para no generar odio o bullying o ansiedad es eje de las prácticas republicanas en el mundo”, le respondió la exdiputada nacional y ahora vocera del Presidente.

Adepa y FOPEA también rechazaron el proyecto oficialista

Por otro lado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) coincidieron en expresar su preocupación ante el proyecto oficial que impulsa regular el uso de las redes sociales. Además, advirtieron que lleva implícito un potencial riesgo sobre la libertad de expresión.

La iniciativa, anunciada por el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, “propone un pacto para el buen uso de las redes sociales” para que “dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.

En su cuenta de Twitter, Adepa destacó su preocupación por el avance de este tipo de iniciativas.

La entidad dijo que observa “con preocupación, por su potencial efecto sobre la libertad de expresión, el anuncio de una serie de iniciativas, que contarían con la participación de organismos estatales, orientadas a monitorear e incidir en el uso de las redes sociales”.

En otro mensaje, alertó que “más allá de que se trate de sugerencias de uso o de autorregulación, debe ponderarse cualquier efecto inhibitorio del debate público y la participación ciudadana”.

“Adepa continuará analizando el tema mañana en su Junta de Directores”, anunció.

En tanto, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) sumó su preocupación ante el anunciado proyecto oficial y advirtió que “este tipo de iniciativas implican un riesgo claro para la libertad de expresión y la pluralidad de ideas, derechos inalienables en una sociedad democrática y pluralista”.

En otro mensaje, recordó que Gustavo Béliz anunció que el Gobierno trabaja en “un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”. Por ello, la entidad alertó que “no es atribución de organismos del Poder Ejecutivo auditar, restringir o sancionar las expresiones de ciudadanos”.