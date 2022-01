«Es la mayor colección que he visto en 30 años»

Un hombre fue encontrado muerto el pasado martes en su casa rodeado de cerca de 100 serpientes por un vecino que se acercó a su casa tras no verle desde el lunes en Maryland, EE UU.

Como informa el New York Post, alrededor del hombre de 49 años se encontraban serpientes venenosas y no venenosas, y los vecinos no tenían constancia de que las tuviera. Desde el Charles County Animal Control explican a WUSA9 que «etiquetaron y encontraron» cerca de 125 serpientes.

La muerte del hombre fue decretada en el momento en que oficiales y bomberos entraron al domicilio. Después, se trasladó el cuerpo del hombre para realizarle una autopsia en la Oficina del Médico Forense Jefe en Baltimore.

La portavoz del Charles County Animal Control, Jennifer Harris, ha querido tranquilizar a los vecinos explicando que no han visto que «ninguna de las serpientes no estuviera debidamente asegurada o que pudiera haber escapado«.

Según el medio, Harris también informó de que se trataba de «la mayor colección de serpientes que el jefe de control de animales del condado había visto en más de 30 años«.