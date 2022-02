«Es la única que puede salir ganando ante la tensión»

Xi Jinping, no sabemos si sentado, mira desde la distancia cómo Estados Unidos y Rusia se han enzarzado en una nueva crisis estratégica, esta vez en torno a Ucrania. No hace tanto, Donald Trump declaró una guerra comercial a Pekín, pero ahora el foco de Washington ha cambiado, y no necesariamente por voluntad de Biden, que había puesto al gigante asiático como su prioridad. El rival para EE UU no era Putin, sino Xi, aunque la realidad, dados los acontecimientos, se haya ido hacia otro lado.

¿Qué papel juega entonces China en la crisis ucraniana? ¿Puede sacar ventaja estratégica de que otros actores ya no se centren en las maniobras de Pekín? Lo cierto es que el Gobierno chino ha entrado de forma muy tímida en la crisis. Lo más notorio quizá hayan sido las palabras del ministro chino de Exteriores, Wang Yi, que se alineó con Rusia en una conversación con el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken. Wang aseguró que la «expansión» militar, en referencia a la OTAN, «no garantizará la seguridad regional». Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, y Marta Nuevo, cofundadora de Políticamente Asia analizan el asunto en 20minutos.

«China saca ventaja porque no sufre ningún desgaste en esta situación de tensión; se está centrando en ser la primera potencia mundial»

Morillas considera que China «saca ventaja porque no sufre ningún desgaste en esta situación de tensión». Los que tienen que perder son EEUU, Rusia, Ucrania y la UE, y China «mientras está dedicándose a lo suyo que es intentar ser la primera potencia del mundo en el año 2050, aunque ahora será antes por la pandemia», explica el experto. «China es la única que puede salir ganando de esta situación de enfrentamiento«. Eso sí, aclara, «también está realizando maniobras militares y quiere sacar ventaja reivindicando islas y diversos territorios, construyendo bases y demás». Además, alerta, mientras se pone el foco en Ucrania «pasan desapercibidas las tensiones que genera con Taiwán«.

Coincide Nuevo en este asunto y apunta que China «puede sacar ventaja estratégica» frente a EEUU y Rusia. Ante Washington porque Biden está «muy centrado en la crisis» ucraniana y puede dejarle a Xi «más margen para maniobrar» y ante Rusia porque ante la delicada situación «crece la dependencia que tiene Moscú con Pekín». Eso sí, «le viene bien hacia cierto punto», añade, porque «se vería arrastrada hacia el conflicto» y concretamente este año a China no le conviene entrar en ese tipo de escenarios. ¿Por qué? Porque como explica la experta, Pekín está centrado en clave nacional en tanto en cuanto en 2022 se celebra el Congreso del PCCh en el que se decidirá si Xi Jinping «sigue cuatro u ocho años más» al frente.

«Ni está implicada directamente en el conflicto ni le interesa estar»

Desde el punto de vista de Morillas, Pekín «no está implicada directamente ni le interesa estar» en el conflicto, aunque «se solidariza con Moscú por el carácter autoritario que tiene el Gobierno ruso actualmente y porque tampoco quiere que se le hagan reclamaciones a ella, por ejemplo con la discriminación a la minoría musulmana. Su acercamiento es más con el modus operandi de Rusia, pero siempre defenderá sus intereses». Asimismo, «lo que no es Rusia como potencia económica sí que lo es China», termina el catedrático. «Rusia se ha convertido en una potencia exportadora de materias primas, pero el tren tecnológico lo ha perdido» mientras que Pekín quiere liderarlo, y ya lo está haciendo.

China y Rusia, en todo caso, han empezado a estrechar lazos para hacer frente a las sanciones a las que se pueden enfrentar por parte de Occidente, sobre todo en el caso de la UE, que tiene en las medidas restrictivas una de sus principales herramientas diplomáticas. Por otro lado, Nuevo comenta que China está «cerca de Putin» pero no quiere «jugar un papel importante en el conflicto, en caso de que escale hacia algo más». Xi le ha dicho a Moscú: «Yo te doy mi apoyo, pero siempre que la escalada no vaya a más», sentencia Nuevo.

«China ahora mismo prima los intereses nacionales»

¿Acepta China un mundo bipolar con Pekín y Moscú en un lado y EE UU y la UE en el otro? En palabras de la analista, China «no es que acepte gratamente» ese sistema bipolar, «y se ha pronunciado en contra de esa mentalidad que -según Pekín- tiene Estados Unidos de dos bloques, de Guerra Fría». En todo caso, continúa, «sí que la tendrá que aceptar sobre todo si le beneficia». Pero, aún así, «China ahora mismo prima los intereses nacionales y por eso aceptará ese escenario pero siempre que esté a cierta distancia de cualquier conflicto internacional».

En este sentido, Morillas sostiene que «quienes se están intentando reafirmar en ese esquema bipolar son Putin y Biden», y ambos por las mismas razones: «Para reforzar su propia figura». China, en cambio, «los mira un poco de reojo, porque quien va a un paso muy sólido por ese liderazgo económico y comercial es Pekín». Por lo tanto, China juega un papel de actor secundario en la crisis por interés propio. No quiere ser protagonista porque su agenda es otra, que poco tiene que ver con los afanes estratégicos tanto de Estados Unidos como de Putin. Xi camina a otro ritmo y por otro camino, en el que seguramente termine sacando ventaja.