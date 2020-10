Es ley el Proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES – NCN

El Senado de la Nación en el ocaso de la tarde puso a consideración el Proyecto de Ley venido en revisión sobre Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. El mismo fue aprobado por unanimidad (70 votos afirmativos).

Uno de los primeros oradadores al respecto, fueDaniel Lovera, senador nacional por La Pampa, quien planteó que «La actual normativa prevé la cobertura de un flujo -como es la Reparación Histórica-, con un stock -como es el FGS-, tornándola de imposible cumplimiento. La desaparición del FGS sería la destrucción de la principal herramienta del sistema previsional» .

Agregó también que «El objetivo es sostener el poder adquisitivo de todas las jubilaciones. Pero especialmente proteger a quienes menos ganan, que siempre son los que necesitan, y más en estos tiempos, del acompañamiento del Estado, por eso este proyecto es fundamental».

Por su parte, el senador nacional por Chaco, Víctor Zimmermann, propuso que ”en relación a mejorar la tasa pidiéndole al gobierno federal si puede subsidiar una parte de la misma para que no sea mayor al 15% y ampliar el plazo para poder ayudar a nuestros gobernadores».

En tanto, el senador por Buenos Aires, Esteban Bullrich, consideró que «Argentina debe tener a sus empleados en blanco, no puede seguir con el nivel de informalidad laboral que tiene, eso afecta directamente a los activos de este fondo. Si no la sensación es que seguimos emparchando y no debatimos soluciones de fondo».

Acto seguido fue turno de presentar su perspectiva para el Senador Nacional por Misiones, Maurice Closs, que en sintonía con lo expuesto por sus antecesores manifestó que «el verdadero objetivo de un fondo de garantía de sustentabilidad es que la mayor cantidad esté vinculado a cosas por fuera del Estado, de esa manera si habría un fondo independiente del déficit que pueda tener el fondo nacional o el ANSES».

Mariano Recalde, senador por CABA, fue otro de los expositores, en su caso recalcó que «Esta ley propone volver a encauzar el FGS para darle sustentabilidad al país. Y cuando el FGS se aplica bien, seguramente al país le irá bien. Esta será sin duda una herramienta para que los argentinos pongamos de pie a la Argentina».

A poco de culminar el debate, el senador formoseño, Luis Naidenoff, expresó vehemente que «A partir de los fallos de la Corte había que encontrar una salida al tema. Nosotros consideramos, a partir de ese blanqueo, ese dinero destinarlo a una reparación histórica para los jubilados. Y no fue una mala decisión política».

«Queremos que en la Casa Rosada cambien de canal urgente, la sintonía de lo que pasa está acá, en el Congreso. Están a tiempo todavía» sentenció.

